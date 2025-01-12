Марк Стейн: «Финикс» очень хочет заполучить Джимми Батлера»
«Финикс» очень хочет выменять Джимми Батлера у «Майами».
Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.
«Финикс» хочет Батлера, а Батлер хочет «Финикс». «Я слышал, что они очень хотят его», — говорит один источник в лиге о «Санз». Но препятствия, мешающие обмену, по-прежнему существенны. Прежде чем активно обсуждаемый пункт о запрете обмена Брэдли Била сможет сыграть роль, «Майами» и «Финикс» должны найти третью команду, готовую принять чудовищный контракт Била», – пишет Стейн.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Марка Стейна на Substack
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