Пол Пирс: «Если я суперзвезда, я не поеду в «Майами»
Организация конфликтует со своим форвардом Джимми Батлером на фоне его требований об обмене.
«Если я суперзвезда, я не поеду в «Майами». Как только что-то случится, меня вышвырнут оттуда к черту. Не надо так со мной обращаться. Мне не нужна такая «культура».
Это новое поколение. Оно не хочет мириться с прежними порядками. Они сами определяют свою жизнь. Не хотят, чтобы им диктовали абсолютно все: соцсети, окружение, программы. Они сами по себе», – рассудил Пол Пирс.
«Назови культуру лучше. Потому что у них культура победителей. То, что тебе не дают контракт, который ты хочешь, не означает, что у команды нет высокого статуса, отличного тренера.
Они платят Батлеру и дают возможность играть с Бэмом Адебайо и другими игроками, сделать их лучше», – не согласился Кевин Гарнетт.
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