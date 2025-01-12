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Пол Пирс: «Если я суперзвезда, я не поеду в «Майами»

Пол Пирс и Кевин Гарнетт обсудили «культуру «Хит».

Организация конфликтует со своим форвардом Джимми Батлером на фоне его требований об обмене.

«Если я суперзвезда, я не поеду в «Майами». Как только что-то случится, меня вышвырнут оттуда к черту. Не надо так со мной обращаться. Мне не нужна такая «культура».

Это новое поколение. Оно не хочет мириться с прежними порядками. Они сами определяют свою жизнь. Не хотят, чтобы им диктовали абсолютно все: соцсети, окружение, программы. Они сами по себе», – рассудил Пол Пирс.

«Назови культуру лучше. Потому что у них культура победителей. То, что тебе не дают контракт, который ты хочешь, не означает, что у команды нет высокого статуса, отличного тренера.

Они платят Батлеру и дают возможность играть с Бэмом Адебайо и другими игроками, сделать их лучше», – не согласился Кевин Гарнетт.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Подкаст Кевина Гарнетта и Пола Пирса, соцсети Dru
logoМайами
logoПол Пирс
logoБэм Адебайо
logoДжимми Батлер
logoКевин Гарнетт
logoНБА
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