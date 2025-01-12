Руководитель клуба НБА: «Все эти ситуации с Джимми Батлером происходят только потому, что он хочет деньги»
Руководитель НБА объяснил, почему на Джимми Батлера нет большого спроса.
«Ситуация сложнее, чем многие думают.
Во-первых, Джимми 35 лет, и он не представляет особой ценности. Команда, которая хотела бы его больше всего, вероятно, «Финикс», потому что они очень плохи и у них ужасный контракт с Брэдли Билом. Кроме этого, я не знаю ни одной команды, которая хотела бы взять Джимми Батлера, кроме команд, которые просто хотят сбросить контракты, а «Майами» на это не пойдет. Я просто не уверен, что это получится.
Но вся эта история с Джимми — все эти ситуации в «Майами», «Миннесоте», «Чикаго» и «Филадельфии» — все это потому, что он хочет деньги. Вот чего он хочет. Он хочет деньги за то, что он сделал для «Майами», – передает слова анонимного функционера Heavy Sports.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Heavy Sports
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