Марк Стейн о возможном обмене Джимми Батлера: «Майами» предпочтет дождаться лета, у них нет интересных предложений»

Марк Стейн прокомментировал ситуацию в «Хит».

«Майами» не хочет обменивать Батлера просто ради обмена. Его уход летом даст команде финансовую гибкость. Есть вариант, что Батлер воспользуется опцией на следующий год, но эта ситуация все равно устраивает клуб больше, чем плохие зарплаты, полученные в возможном трансфере.

Обмена ради обмена не будет. «Хит» четко стоят на этой позиции. Они определенно провели исследование возможных вариантов, пообщались с разными клубами. Но не нашли достаточно интересных предложений, чтобы не дождаться лета», – заключил инсайдер.