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Тим Хардуэй-старший: «Пол Пирс ненавидит «Майами», потому что Рэй Аллен ушел из «Бостона»

Тим Хардуэй-старший объяснил, почему Пол Пирс ненавидит Пэта Райли.

«Пол Пирс сказал, что он лучше Дуэйна Уэйда. Он сошел с ума. Он слишком много болтает, если честно. Он не лучше Дуэйна Уэйда.

Он ненавидит «Майами», потому что Рэй Аллен ушел из «Бостона» и перешел в «Майами». Вот почему он не поддерживает Пэта Райли и «Майами». Он ненавидит «Майами» и Пэта Райли с самого первого дня, с тех пор, как они проиграли «Майами». Так что у него личная вендетта против Пэта Райли. Он предвзят», – сказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт SiriusXM NBA Radio в соцсети X
logoПол Пирс
logoДуэйн Уэйд
logoМайами
logoРэй Аллен
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