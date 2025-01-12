Тим Хардуэй-старший: «Пол Пирс ненавидит «Майами», потому что Рэй Аллен ушел из «Бостона»
Тим Хардуэй-старший объяснил, почему Пол Пирс ненавидит Пэта Райли.
«Пол Пирс сказал, что он лучше Дуэйна Уэйда. Он сошел с ума. Он слишком много болтает, если честно. Он не лучше Дуэйна Уэйда.
Он ненавидит «Майами», потому что Рэй Аллен ушел из «Бостона» и перешел в «Майами». Вот почему он не поддерживает Пэта Райли и «Майами». Он ненавидит «Майами» и Пэта Райли с самого первого дня, с тех пор, как они проиграли «Майами». Так что у него личная вендетта против Пэта Райли. Он предвзят», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт SiriusXM NBA Radio в соцсети X
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