Чендлер Парсонс о дисквалификации Наджи Маршалла: «Что еще делать, когда 213-сантиметровый мужик дает тебе оплеуху?»

Чендлер Парсонс не согласен с дисциплинарным решением НБА.

После драки в матче между «Финиксом » и «Далласом » форвард «Мэверикс» Наджи Маршалл был дисквалифицирован на четыре матча без сохранения зарплаты, центровой «Санз» Юсуф Нуркич – на три.

«Я понимаю, что Маршалл нанес удар кулаком, но он даже не попал. Нуркич буквально врезал ему открытой ладонью, это куда унизительнее, чем удар кулаком. Он должен был получить 4 матча. Маршалл просто отвечал на атаку. Что еще он должен был сделать, когда 213-сантиметровый мужик дал ему оплеху? НБА очень сильно ошиблась.

Вашингтон эпично снес Нуркича на землю. 1 матч дисквалификации – адекватное наказание за это», – заключил Чендлер Парсонс на подкасте.