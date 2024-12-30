Чендлер Парсонс о дисквалификации Наджи Маршалла: «Что еще делать, когда 213-сантиметровый мужик дает тебе оплеуху?»
Чендлер Парсонс не согласен с дисциплинарным решением НБА.
После драки в матче между «Финиксом» и «Далласом» форвард «Мэверикс» Наджи Маршалл был дисквалифицирован на четыре матча без сохранения зарплаты, центровой «Санз» Юсуф Нуркич – на три.
«Я понимаю, что Маршалл нанес удар кулаком, но он даже не попал. Нуркич буквально врезал ему открытой ладонью, это куда унизительнее, чем удар кулаком. Он должен был получить 4 матча. Маршалл просто отвечал на атаку. Что еще он должен был сделать, когда 213-сантиметровый мужик дал ему оплеху? НБА очень сильно ошиблась.
Вашингтон эпично снес Нуркича на землю. 1 матч дисквалификации – адекватное наказание за это», – заключил Чендлер Парсонс на подкасте.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
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