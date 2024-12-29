«Лига неправильно все поняла». Кендрик Перкинс считает, что Нуркич заслуживал более длительной дисквалификации, чем Маршалл

Кендрик Перкинс несогласен с дисквалификацией Наджи Маршалла на 4 матча.

Эксперт ESPN недоволен тем, что Юсуф Нуркич («Финикс») получил более короткий срок дисквалификации, чем Наджи Маршалл («Даллас»).

«Лига неправильно все поняла. Нуркич начал и замахнулся первым. Маршалл должен был получить максимум два матча», – написал Кендрик Перкинс в соцсети X.

Драка случилась во время пятничного матча между «Финиксом» и «Далласом» (89:98). Маршалл был дисквалифицирован на четыре матча без сохранения зарплаты, Нуркич – на три, Пи Джей Вашингтон – на один.