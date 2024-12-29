«Лига неправильно все поняла». Кендрик Перкинс считает, что Нуркич заслуживал более длительной дисквалификации, чем Маршалл
Кендрик Перкинс несогласен с дисквалификацией Наджи Маршалла на 4 матча.
Эксперт ESPN недоволен тем, что Юсуф Нуркич («Финикс») получил более короткий срок дисквалификации, чем Наджи Маршалл («Даллас»).
«Лига неправильно все поняла. Нуркич начал и замахнулся первым. Маршалл должен был получить максимум два матча», – написал Кендрик Перкинс в соцсети X.
Драка случилась во время пятничного матча между «Финиксом» и «Далласом» (89:98). Маршалл был дисквалифицирован на четыре матча без сохранения зарплаты, Нуркич – на три, Пи Джей Вашингтон – на один.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Кендрика Перкинса в соцести X
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