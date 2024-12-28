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Наджи Маршалл дисквалифицирован на 4 матча, Юсуф Нуркич – на 3, Пи Джей Вашингтон – на 1

НБА дисквалифицировала Наджи Маршалла на четыре матча, Юсуфа Нуркича – на три.

Лига вынесла решение по поводу драки, которая случилась во время вчерашнего матча между «Финиксом» и «Далласом» (89:98). Форвард «Мэверикс» Наджи Маршалл дисквалифицирован на четыре матча без сохранения зарплаты, центровой «Санз» Юсуф Нуркич – на три.

Кроме того, лига дисквалифицировала форварда «Мэвс» Пи Джей Вашингтона на один матч за эскалацию стычки.

Инцидент случился за 9:02 до конца третьей четверти после того, как Нуркич получил фол в нападении на Дэниэле Гэффорде. Нуркич сошелся с Маршаллом и влепил тому пощечину, баскетболист «Далласа» ответил ударом по лицу. Вашингтон толкнул Нуркича, тот отскочил назад и упал.

В результате инцидента все три участника потасовки были удалены с площадки.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
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