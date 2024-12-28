Видео
4

Юсуф Нуркич и Наджи Маршалл были удалены после короткой драки

Игроки НБА подрались во время матча в Финиксе.

Центровой «Санз» Юсуф Нуркич, а также форварды «Мэверикс» Наджи Маршалл и Пи Джей Вашингтон были удалены после короткой драки.

Нуркич получил фол в нападении на Дэниэле Гэффорде за 9:02 до конца третьей четверти, вскоре произошла стычка. Нуркич сошелся с Маршаллом и влепил ему пощечину, баскетболист «Далласа» ответил ударом по лицу.

Вашингтон толкнул Нуркича, тот отскочил назад и упал.

Судьи пересмотрели эпизод и решили, что все три участника потасовки должны быть удалены.

«Мэверикс» победили в Финиксе со счетом 98:89.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoДаллас
logoФиникс
logoПи Джей Вашингтон
logoБаскетбол - видео
logoНаджи Маршалл
logoНБА
происшествия
logoЮсуф Нуркич
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энтони Дэвис вылетел за пределы площадки после толчка Нуркича. Вернувшись в игру, он сразу же забил сверху
127 ноября, 08:48Видео
Джулиус Рэндл совершил пробежку перед победным броском в матче с «Финиксом»
1919 ноября, 07:26Видео
«Попаду в следующий раз». Наджи Маршалл поблагодарил за доверенный ему решающий бросок в матче с «Ютой»
715 ноября, 13:18Видео
Дюрэнт отчитал Нуркича в паузе игры: «У нас тут чертова команда! Пасуй чертов мяч!»
812 ноября, 05:35Видео
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Финикс» дома уступил «Далласу», «Клипперс» оказались сильнее «Голден Стэйт» и другие результаты
847 минут назад
Стив Керр об увольнении Брауна: «Шок. Да, у них сейчас сложный период, но это НБА. Мы все проходим через такое»
19 минут назад
Джа Морэнт травмировал правое плечо, на котором перенес операцию в январе
28 минут назад
Рик Карлайл об увольнении Брауна: «Шок для меня и для всех людей в профессии»
156 минут назад
«Ни класса, ни шаров». Майкл Мэлоун раскритиковал владельца «Кингз» за увольнение Майка Брауна
3сегодня, 04:35
Паоло Банкеро приближается к возвращению в строй. Форвард «Мэджик» надеется сыграть в течение следующих двух недель
сегодня, 04:28
Джоэл Эмбиид оштрафован НБА на 75 тысяч долларов за непристойные жесты
2сегодня, 04:21
Аарон Гордон пропустит несколько матчей из-за повреждения мышцы
сегодня, 04:13
Майк Браун уволен из «Сакраменто»
61вчера, 21:51
Евролига. «Бавария» уступила «Панатинаикосу», «Баскония» обыграла «Париж» и другие результаты
2вчера, 21:45
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Ховентуд» крупно обыграл «Форса Льейду», «Гран-Канария» одолела «Валенсию»
вчера, 22:30
Адриатическая лига. «Сплит» победил «Морнар Бар», «Цибона» проиграла «Борацу»
вчера, 21:52
Чемпионат Франции. «Шоле» уступил «Ле-Ману», «Бурк» обыграл «Сен-Кантен» и другие результаты
вчера, 21:50
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» уступил «Бахчешехиру»
вчера, 20:29
Центровой Урош Плавшич присоединился к «Бешикташу» на правах аренды
вчера, 18:06Фото
«Промитеас» подписал Джордана Дэвиса и Сотириса Икономопулоса
вчера, 13:59Фото
Светислав Пешич заявил, что слова о выборе сербской сборной Андреем Стояковичем относились к Тристану Вукчевичу
вчера, 13:44
Макколлум, Радзявичюс, Сельяс, Олстон и Камагате – в символической пятерке группового этапа Лиги чемпионов
вчера, 13:06Фото
Лука Шаманич близок к переходу в «Басконию»
вчера, 11:52
Трэй Янг о камбэке в матче с «Буллс»: «У «Чикаго» вообще все залетало, так что была мысль, что все еще можно поменять»
4вчера, 10:15
Рекомендуем