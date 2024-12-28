Юсуф Нуркич и Наджи Маршалл были удалены после короткой драки

Игроки НБА подрались во время матча в Финиксе.

Центровой «Санз» Юсуф Нуркич , а также форварды «Мэверикс» Наджи Маршалл и Пи Джей Вашингтон были удалены после короткой драки.

Нуркич получил фол в нападении на Дэниэле Гэффорде за 9:02 до конца третьей четверти, вскоре произошла стычка. Нуркич сошелся с Маршаллом и влепил ему пощечину, баскетболист «Далласа » ответил ударом по лицу.

Вашингтон толкнул Нуркича, тот отскочил назад и упал.

Судьи пересмотрели эпизод и решили, что все три участника потасовки должны быть удалены.

«Мэверикс» победили в Финиксе со счетом 98:89.