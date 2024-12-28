Юсуф Нуркич и Наджи Маршалл были удалены после короткой драки
Игроки НБА подрались во время матча в Финиксе.
Центровой «Санз» Юсуф Нуркич, а также форварды «Мэверикс» Наджи Маршалл и Пи Джей Вашингтон были удалены после короткой драки.
Нуркич получил фол в нападении на Дэниэле Гэффорде за 9:02 до конца третьей четверти, вскоре произошла стычка. Нуркич сошелся с Маршаллом и влепил ему пощечину, баскетболист «Далласа» ответил ударом по лицу.
Вашингтон толкнул Нуркича, тот отскочил назад и упал.
Судьи пересмотрели эпизод и решили, что все три участника потасовки должны быть удалены.
«Мэверикс» победили в Финиксе со счетом 98:89.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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