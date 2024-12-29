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46 очков Кайри Ирвинга не уберегли «Даллас» от поражения в игре с «Портлендом» (122:126)

Кайри Ирвинг стал самым результативным на площадке в матче с «Блэйзерс».

Разыгрывающий «Мэверикс» набрал 46 очков в отсутствие выбывшего на месяц Луки Дончича. Ирвинг реализовал 16 из 26 бросков с игры, 5 из 12 трехочковых и 9 из 9 штрафных. На его счету также 2 подбора, 2 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот при 4 потерях.

Ирвинг закончил матч с худшим в команде показателем плюс/минус – «-17».

В составе «Портленда», одержавшего победу со счетом 126:122, 4 игрока старта набрали больше 20 очков: центровой Деандре Эйтон (21), форвард Дени Авдия (21) и защитники Анферни Саймонс (22) и Шэйдон Шарп (23).

Со стороны «Далласа» матч также пропустили отбывающие дисквалификацию форварды Наджи Маршалл и Пи Джей Вашингтон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
logoНаджи Маршалл
logoКайри Ирвинг
logoШэйдон Шарп
logoАнферни Саймонс
logoПи Джей Вашингтон
logoПортленд
logoДеандре Эйтон
logoДаллас
logoБаскетбол - видео
logoДени Авдия
logoЛука Дончич
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