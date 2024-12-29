Кайри Ирвинг расписался на объективе видеокамеры
Кайри Ирвинг оставил автограф на объективе видеокамеры.
Видеооператор попросил звездного разыгрывающего «Далласа» Кайри Ирвинга расписаться на объективе перед матчем между «Мэверикс» и «Санз» в пятницу.
«Даллас» выиграл у «Финикса» в гостях со счетом 98:89. Ирвинг набрал 20 очков и сделал 5 передач.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Savagee в соцсети X
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