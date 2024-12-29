Кайри Ирвинг расписался на объективе видеокамеры

Кайри Ирвинг оставил автограф на объективе видеокамеры.

Видеооператор попросил звездного разыгрывающего «Далласа » Кайри Ирвинга расписаться на объективе перед матчем между «Мэверикс» и «Санз» в пятницу.

«Даллас» выиграл у «Финикса » в гостях со счетом 98:89. Ирвинг набрал 20 очков и сделал 5 передач.