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Кайри Ирвинг расписался на объективе видеокамеры

Кайри Ирвинг оставил автограф на объективе видеокамеры.

Видеооператор попросил звездного разыгрывающего «Далласа» Кайри Ирвинга расписаться на объективе перед матчем между «Мэверикс» и «Санз» в пятницу.

«Даллас» выиграл у «Финикса» в гостях со счетом 98:89. Ирвинг набрал 20 очков и сделал 5 передач.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Savagee в соцсети X
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