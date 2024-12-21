Янис Тимма занял у Анны Седоковой миллион рублей на алименты незадолго до смерти

Янис Тимма взял у Анны Седоковой в долг миллион рублей.

Бывший игрок «Зенита» и УНИСа Янис Тимма перед разводом с певицей Анной Седоковой взял у нее в долг миллион рублей для выплат алиментов на сына, сообщает Telegram-канал Mash.

Тело 32-летнего баскетболиста было найдено во вторник, 17 декабря в подъезде жилого дома в центре Москвы. Предварительная причина смерти – самоубийство. За несколько часов до смерти он сильно напился, записал Седоковой голосовые в личку и оставил комментарий под ее постом в соцсети, указав дату рождения и смерти.

Ранее сообщалось, что певица может получить обвинения по статье «Доведение до суицида». Последний раз Седокова виделась с Тиммой за две с половиной недели до его гибели. Баскетболист просил ее не разводиться, Анна отказала ему. Тогда Тимма пригрозил, что покончит с собой.

Представитель Седоковой сообщила, что артистка оплатит похороны и транспортировку тела бывшего мужа на его родину в Латвию. Певица отменила все концерты и съемки на ближайший месяц.