Янис Тимма занял у Анны Седоковой миллион рублей на алименты незадолго до смерти
Бывший игрок «Зенита» и УНИСа Янис Тимма перед разводом с певицей Анной Седоковой взял у нее в долг миллион рублей для выплат алиментов на сына, сообщает Telegram-канал Mash.
Тело 32-летнего баскетболиста было найдено во вторник, 17 декабря в подъезде жилого дома в центре Москвы. Предварительная причина смерти – самоубийство. За несколько часов до смерти он сильно напился, записал Седоковой голосовые в личку и оставил комментарий под ее постом в соцсети, указав дату рождения и смерти.
Ранее сообщалось, что певица может получить обвинения по статье «Доведение до суицида». Последний раз Седокова виделась с Тиммой за две с половиной недели до его гибели. Баскетболист просил ее не разводиться, Анна отказала ему. Тогда Тимма пригрозил, что покончит с собой.
Представитель Седоковой сообщила, что артистка оплатит похороны и транспортировку тела бывшего мужа на его родину в Латвию. Певица отменила все концерты и съемки на ближайший месяц.
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