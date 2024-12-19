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Отец Яниса Тиммы об Анне Седоковой: «Слышал, что у нее был ад. Ад начался с ее вмешательства в нашу семью»

Райтис Тимма отреагировал на слова Анны Седоковой об «аду».

Отец погибшего баскетболиста прокомментировал слова из соцсетей бывшей жены его сына.

«Ничего не знаю о Седоковой. Я слышал, что у нее был ад. Думаю, вы можете спросить ее об этом... Знаю, что ад начался с ее вмешательства в нашу семью», – заявил Райтис Тимма.

Латвийский баскетболист Янис Тимма был найден мертвым в Москве в ночь на 17 декабря. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между этажами. Предварительная версия смерти – суицид.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Р-спорт»
происшествия
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Янис Тимма
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