Отец Яниса Тиммы об Анне Седоковой: «Слышал, что у нее был ад. Ад начался с ее вмешательства в нашу семью»
Райтис Тимма отреагировал на слова Анны Седоковой об «аду».
Отец погибшего баскетболиста прокомментировал слова из соцсетей бывшей жены его сына.
«Ничего не знаю о Седоковой. Я слышал, что у нее был ад. Думаю, вы можете спросить ее об этом... Знаю, что ад начался с ее вмешательства в нашу семью», – заявил Райтис Тимма.
Латвийский баскетболист Янис Тимма был найден мертвым в Москве в ночь на 17 декабря. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между этажами. Предварительная версия смерти – суицид.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Р-спорт»
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