Латвийский знакомый Тиммы: «Янис казался одиночкой, отдалился от всех»

Знакомый Яниса Тиммы рассказал о поведении баскетболиста в последние годы.

«В последние 3-4 года с Янисом толком никто не общался, близких друзей у него в Латвии не осталось. Те, кто с ним иногда связывались, не понимали, что в голове у него. Он ничего не говорил, не жаловался. От неудобных вопросов уходил. Тимма казался одиночкой, отдалился от всех. Никто не знает, есть ли у него деньги на счетах», – заявил знакомый баскетболиста.

Отмечается, что деньги на транспортировку тела похороны и погибшего экс-игрока «Химок» собрали в Латвии.

«В Латвии на похороны Яниса Тиммы собрали нужную сумму в первый день. Как я понял, деньги перевели на счет матери Яниса. К сбору подключился местный бизнесмен, часть добавили друзья и коллеги-баскетболисты. У всех возникает вопрос, почему у семьи не было денег? Все просто: в последнее время Тимма жил в Майами, где снимал хату за приличную сумму. Но когда ты особо не играешь, деньги заканчиваются. Тем более там он жил с Седоковой, не только же аренду квартиры оплачивал. Вероятно, бабки спускал на жену. Вот и просадил все.

Как бы раньше не относились к Янису в Латвии, но сейчас все успокоились, сочувствуют. Здесь не принято говорить о ком-то плохо после смерти. Я не слышал, чтобы на Яниса кто-то гнал из-за его решения играть в России», – рассказал собеседник «Московского комсомльца».

Представитель бывшей жены Тиммы Анны Седоковой ранее заявила , что все расходы по транспортировке тела и похоронам взяла на себя певица.

В ночь на 17 декабря 32-летнего Тимму нашли мертвым в подъезде московской гостиницы.