«Обязательно вернется». Анна Седокова на время приостановит концертную деятельность в связи со смертью Яниса Тиммы

Анна Седокова поставит карьеру на паузу из-за смерти баскетболиста Яниса Тиммы.

Певица приостановит концертную деятельность после смерти бывшего мужа. Об этом рассказал продюсер исполнительницы Сергей Дворцов.

«После смерти Яниса, я могу сказать, что на какой‑то промежуток времени Аня концертную деятельность приостановит в память о нем. Безусловно, конечно, раны будут долго заживать. Но время лечит. В скором времени она обязательно вернется, потому что нужно зарабатывать, нужно жить дальше.

Она сейчас очень славится на корпоративах, она почти звезда номер 1. Но мероприятия она выбирает, ходит не везде», - объяснил Дворцов.

32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве в ночь на 17 декабря. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.

Ранее в декабре Тимма развелся с Анной Седоковой .