«Обязательно вернется». Анна Седокова на время приостановит концертную деятельность в связи со смертью Яниса Тиммы
Певица приостановит концертную деятельность после смерти бывшего мужа. Об этом рассказал продюсер исполнительницы Сергей Дворцов.
«После смерти Яниса, я могу сказать, что на какой‑то промежуток времени Аня концертную деятельность приостановит в память о нем. Безусловно, конечно, раны будут долго заживать. Но время лечит. В скором времени она обязательно вернется, потому что нужно зарабатывать, нужно жить дальше.
Она сейчас очень славится на корпоративах, она почти звезда номер 1. Но мероприятия она выбирает, ходит не везде», - объяснил Дворцов.
32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве в ночь на 17 декабря. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.
Ранее в декабре Тимма развелся с Анной Седоковой.
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