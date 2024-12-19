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Сергей Кущенко: «Клубы и Лига ВТБ стараются организовывать всю необходимую помощь родственникам Яниса Тиммы»

Сергей Кущенко заявил, что Лига ВТБ постарается помочь родственникам Яниса Тиммы.

«Янис Тимма – знаковый игрок для Лиги – несомненно, это потеря. Он провел пять успешных сезонов в нашем чемпионате и входит в Топ-10 лучших иностранных игроков в истории по результативности. Тимма выступал и за «Зенит», и за УНИКС, поэтому символично, что именно перед этим матчем мы отдали ему дань памяти.

Сейчас клубы и Единая лига ВТБ стараются организовывать всю необходимую помощь родственникам Яниса Тиммы. Приложим все усилия, чтобы помочь», – сказал президент Лиги ВТБ.

Латвийский баскетболист Янис Тимма, игравший за «Зенит», «Химки» и УНИКС, был найден мертвым в Москве в ночь на 17 декабря. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между этажами. Предварительная версия смерти – суицид. Ранее в этом месяце Тимма развелся с певицей Анной Седоковой, но пытался вернуть возлюбленную.

Вчерашний матч Лиги ВТБ между «Зенитом» и УНИКСом начался с минуты молчания в память о Тимме.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
Янис Тимма
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