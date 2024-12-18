Родные Яниса Тиммы обратились к общественности для сбора денег на похороны баскетболиста
Близкие Яниса Тиммы обратились к общественности для сбора средств.
«Меня зовут Гатис Лининьш, Янис Тимма был моим близким другом. Пишу со слов его матери, Аусмы Тиммы. Она должна поехать в Москву, чтобы привезти тело Яниса в Латвию. К сожалению, у нее нет для этого финансовых ресурсов. Мы будем благодарны за любую поддержку», – написал Гатис Лининьш в соцсетях.
Латвийский баскетболист Янис Тимма был найден мертвым в Москве в ночь на 17 декабря. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между этажами. Предварительная версия смерти – суицид.
Ранее в этом месяце Тимма развелся с певицей Анной Седоковой, но пытался вернуть возлюбленную.
Последним профессиональным клубом Тиммы был «Обрадойро», за который латыш выступал во второй половине сезона‑23/24.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Janus
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем