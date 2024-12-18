Родные Яниса Тиммы обратились к общественности для сбора денег на похороны баскетболиста

Близкие Яниса Тиммы обратились к общественности для сбора средств.

«Меня зовут Гатис Лининьш, Янис Тимма был моим близким другом. Пишу со слов его матери, Аусмы Тиммы. Она должна поехать в Москву, чтобы привезти тело Яниса в Латвию. К сожалению, у нее нет для этого финансовых ресурсов. Мы будем благодарны за любую поддержку», – написал Гатис Лининьш в соцсетях.

Латвийский баскетболист Янис Тимма был найден мертвым в Москве в ночь на 17 декабря. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между этажами. Предварительная версия смерти – суицид.

Ранее в этом месяце Тимма развелся с певицей Анной Седоковой , но пытался вернуть возлюбленную.

Последним профессиональным клубом Тиммы был «Обрадойро», за который латыш выступал во второй половине сезона‑23/24.