Прощание с Янисом Тиммой пройдет в Риге

Прощание с бывшим игроком «Зенита» и «Химок» Янисом Тиммой пройдет в Риге.

Об этом сообщила сестра баскетболиста Лелде Жандецка в соцсети.

«Попрощаться с Янисом можно будет лично в Риге. Более точная информация будет доступна, когда Янис прибудет домой», – говорится в сообщении.

Друг Тиммы Гатис Лининьш в своем аккаунте в соцсети написал, что открыл сбор средств на транспортировку тела баскетболиста на родину и его захоронение.

Латвийский баскетболист Янис Тимма был найден мертвым в Москве в ночь на 17 декабря. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между этажами. Предварительная версия смерти – суицид.

Ранее в этом месяце Тимма развелся с певицей Анной Седоковой, но пытался вернуть возлюбленную.