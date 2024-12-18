Прощание с Янисом Тиммой пройдет в Риге
Прощание с бывшим игроком «Зенита» и «Химок» Янисом Тиммой пройдет в Риге.
Об этом сообщила сестра баскетболиста Лелде Жандецка в соцсети.
«Попрощаться с Янисом можно будет лично в Риге. Более точная информация будет доступна, когда Янис прибудет домой», – говорится в сообщении.
Друг Тиммы Гатис Лининьш в своем аккаунте в соцсети написал, что открыл сбор средств на транспортировку тела баскетболиста на родину и его захоронение.
Латвийский баскетболист Янис Тимма был найден мертвым в Москве в ночь на 17 декабря. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между этажами. Предварительная версия смерти – суицид.
Ранее в этом месяце Тимма развелся с певицей Анной Седоковой, но пытался вернуть возлюбленную.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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