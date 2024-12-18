Екатерина Гордон о реакции на смерть Тиммы: «Тупо жалко парня. И честно… именно его»

Екатерина Гордон отреагировала на смерть баскетболиста Яниса Тиммы.

Известная телеведущая и общественный деятель считает, что в реакции на трагедию многие неправильно расставляют акценты.

«Вот умер молодой парень Янис… его недавние близкие сообщили, что «жили в аду», а не что-то о нем важное и светлое…

В прежних интервью намекнули, что он, мол, денег в дом не несет.

Попросили не обсуждать его смерть, ссылаясь на сына малолетнего… сына не Яниса, но к которому Янис, изгнанный из семьи, сильно был привязан.

И удивительно, что смещены акценты… Что как будто и не важно, что рядом ходил глубоко несчастный человек. И было ему так плохо, что он убил себя. И никто никто не замечал, что он серьезно болен…

Жалко мне Яниса. Нелепо и грустно. И так жутко уходили из жизни и очень большие люди… у каждой по своей Брик, ######## за дверью и осуждающей, что недостаточно богат или талантлив…

Тупо жалко парня. И честно… именно его», – написала Гордон в телеграм-канале.

Латвийский баскетболист Янис Тимма был найден мертвым в Москве в ночь на 17 декабря. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между этажами. Предварительная версия смерти – суицид.

Ранее в этом месяце Тимма развелся с певицей Анной Седоковой , но пытался вернуть возлюбленную.