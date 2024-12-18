Яниса Тимму кремируют и захоронят в Москве, если его родные не организуют транспортировку в Латвию

Янис Тимма может быть кремирован и захоронен в Москве.

Бывший игрок «Зенита», «Химок» и УНИКСа будет кремирован и захоронен в Москве, если его родные не смогут оплатить транспортировку тела в Латвию, сообщает Telegram‑канал Mash.

Транспортировка тела Тиммы в Латвию обойдется минимум в миллион рублей, если матери баскетболиста удастся договориться о спецрейсе. Близкие Тиммы обратились к общественности для сбора средств.

Латвийский баскетболист Янис Тимма был найден мертвым в Москве в ночь на 17 декабря. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между этажами. Предварительная версия смерти – суицид. Ранее в этом месяце Тимма развелся с певицей Анной Седоковой, но пытался вернуть возлюбленную.