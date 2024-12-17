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Виктор Ганиенко: «Янис Тимма несколько недель назад просился в «Уралмаш»

Виктор Ганиенко рассказал, что Янис Тимма хотел выступать за «Уралмаш».

«Очень хороший парень был, игрок высокого уровня. Очень жаль парня. Несчастный случай.

Он, кстати, просился к нам в команду где‑то несколько недель назад. Но у нас достаточно игроков, команда укомплектована, и мы ему отказали», — сказал президент «Уралмаша».

32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.

Ранее в декабре Тимма развелся с певицей Анной Седоковой.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
Янис Тимма
logoЕдиная лига ВТБ
происшествия
Виктор Ганиенко
logoУралмаш
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