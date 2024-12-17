Предстоящие матчи Евролиги начнутся с минуты молчания в память о Янисе Тимме
Матчи Евролиги начнутся с минуты молчания в память о Янисе Тимме.
«Евролига присоединяется к латвийскому и мировому баскетбольному сообществу и скорбит по поводу кончины Яниса Тиммы. Перед всеми матчами 16-го тура Евролиги и 12-го тура Еврокубка мы почтим его память минутой молчания», – говорится в сообщении.
32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.
Ранее в декабре Тимма развелся с певицей Анной Седоковой.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Евролиги в соцсети X
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