Предстоящие матчи Евролиги начнутся с минуты молчания в память о Янисе Тимме

Матчи Евролиги начнутся с минуты молчания в память о Янисе Тимме.

«Евролига присоединяется к латвийскому и мировому баскетбольному сообществу и скорбит по поводу кончины Яниса Тиммы . Перед всеми матчами 16-го тура Евролиги и 12-го тура Еврокубка мы почтим его память минутой молчания», – говорится в сообщении.

32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.

Ранее в декабре Тимма развелся с певицей Анной Седоковой.