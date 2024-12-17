Актриса Анна Калашникова о Янисе Тимме: «Психопату тяжело принять, что его жертва задышала полной грудью и восстала из пепла»
Анна Калашникова высказалась об Анне Седоковой и Янисе Тимме.
«Думаю, ее бывший был психически нездоров. А она любила, страдала, даже был момент, когда махнула на себя рукой, поправилась. А после развода расцвела.
Конечно, психопату тяжело принять, что его жертва задышала полной грудью и восстала из пепла. Вот он и (как бы страшно ни звучало) испортил ей день рождения и Новый год. Все праздники на допросах в полиции», — сказала российская актриса, ведущая и певица.
32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.
Ранее в декабре Тимма развелся с певицей Анной Седоковой.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: NEWS.ru
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