Актриса Анна Калашникова о Янисе Тимме: «Психопату тяжело принять, что его жертва задышала полной грудью и восстала из пепла»

Анна Калашникова высказалась об Анне Седоковой и Янисе Тимме.

«Думаю, ее бывший был психически нездоров. А она любила, страдала, даже был момент, когда махнула на себя рукой, поправилась. А после развода расцвела.

Конечно, психопату тяжело принять, что его жертва задышала полной грудью и восстала из пепла. Вот он и (как бы страшно ни звучало) испортил ей день рождения и Новый год. Все праздники на допросах в полиции», — сказала российская актриса, ведущая и певица.

32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.

Ранее в декабре Тимма развелся с певицей Анной Седоковой .