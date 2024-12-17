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Евгений Гомельский о возможных психологических проблемах Тиммы: «Атлеты постоянно испытывают стрессовые ситуации»

Евгений Гомельский рассказал о причинах возможных психологических проблем Тиммы.

«Причин я не знаю, но если дело кроется в психологических проблемах, то могу сказать следующее. Тимма играл на очень высоком уровне – лишь бы кого не берут в такой клуб, как «Химки». Он из очень баскетбольной республики, латвийцы, как и литовцы, – классные игроки. Я знаю, о чем говорю, так как закончил институт физкультуры в Риге.

Так вот, на уровне профессионального спорта ничего легко не дается. И атлеты постоянно испытывают стрессовые ситуации – не только в травмах дело, но и напряжение в матчах, большие деньги – это откладывает большущие отпечатки на здоровье, на организм и, порой, на поведение.

Тимма закончил играть в молодом возрасте. Не знаю полных причин, но это все очень досадно и печально», – сказал заслуженный тренер СССР.

32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.

Ранее в декабре Тимма развелся с певицей Анной Седоковой.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
Янис Тимма
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