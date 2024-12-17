Андрей Кириленко о Янисе Тимме: «Один из сильнейших латвийских игроков, особенно в начале международной карьеры»
Андрей Кириленко назвал Яниса Тимму одним из сильнейших игроков Латвии.
«Очень жаль его, один из сильнейших латвийских игроков, особенно в самом начале его международной карьеры.
Поиграл и в Европе, и в сборной, и в летних лагерях НБА. В нашем чемпионате оставил свой след. Крайне жалко, когда такое происходит, огромные соболезнования семье, родителям и всем близким», – сказал президент РФБ.
32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.
Ранее в декабре Тимма развелся с певицей Анной Седоковой.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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