Андрей Кириленко о Янисе Тимме: «Один из сильнейших латвийских игроков, особенно в начале международной карьеры»

Андрей Кириленко назвал Яниса Тимму одним из сильнейших игроков Латвии.

«Очень жаль его, один из сильнейших латвийских игроков, особенно в самом начале его международной карьеры.

Поиграл и в Европе, и в сборной, и в летних лагерях НБА. В нашем чемпионате оставил свой след. Крайне жалко, когда такое происходит, огромные соболезнования семье, родителям и всем близким», – сказал президент РФБ .

32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.

Ранее в декабре Тимма развелся с певицей Анной Седоковой.