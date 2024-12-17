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Илона Корстин о Янисе Тимме: «Новость о его уходе из жизни вызвала шок»

Илона Корстин прокомментировала самоубийство Яниса Тиммы.

«Янис Тимма – один из лучших иностранных игроков в истории Единой лиги ВТБ. Серебряный (2019) и бронзовый призер (2016) чемпионата, двукратный участник Матчей звезд, победитель данк‑контеста, лучший молодой игрок Лиги в 2015 году. Тимма входит в топ‑10 иностранных игроков по результативности в истории чемпионата.

Для лиги и ее болельщиков Янис Тимма останется в памяти как яркий баскетболист, который многого добился в своей карьере. Приношу соболезнования близким и родным Янниса. Новость о его уходе из жизни вызвала шок», — сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.

32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.

Ранее в декабре Тимма развелся с певицей Анной Седоковой.

В Единой лиге ВТБ латвийский баскетболист выступал за ВЭФ (2014-15), «Зенит» (2015-17), «Химки» (2019-21) и УНИКС (2021).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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