Матч «Зенит» – УНИКС начнется с минуты молчания в память о Янисе Тимме

В Единой лиге ВТБ почтят память Яниса Тиммы.

Матч «Зенит » – УНИКС в Санкт-Петербурге 18 декабря начнется с минуты молчания в память о латвийском форварде.

В различные годы Тимма представлял «Зенит» (2015-17) и УНИКС (2021).

32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.

Ранее в декабре Тимма развелся с певицей Анной Седоковой .