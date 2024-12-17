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Матч «Зенит» – УНИКС начнется с минуты молчания в память о Янисе Тимме

В Единой лиге ВТБ почтят память Яниса Тиммы.

Матч «Зенит» – УНИКС в Санкт-Петербурге 18 декабря начнется с минуты молчания в память о латвийском форварде.

В различные годы Тимма представлял «Зенит» (2015-17) и УНИКС (2021).

32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.

Ранее в декабре Тимма развелся с певицей Анной Седоковой.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
Янис Тимма
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