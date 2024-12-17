Егоров о смерти Тиммы: «На рынке нет программ о том, как жить и справляться мужчинам. К ним потребительское отношение со всех сторон, а помощи минимум»
«Жена Нечая делала программу «Подруги», где доступно отвечала девочкам на вопросы, которые у них накопились в жизни. Таких программ у девочек миллион. Они полезные.
У мужиков – сплошь юмористы и мерзкие инфоцыгане, которые лишь глубже закапывают и так потерявшихся мужчин.
На рынке вообще нет ничего понятного о том, как жить и справляться, когда ты должен быть мужиком со стальными яйцами и не жаловаться.
Вообще, опыт Медиалиги и общения с молодежью показывает, что помощи пацанам вообще нет. Они живут как придется, не знаю себя, не понимая, что будет завтра.
Короче, к мужчинам максимально потребительское отношение со всех сторон, а помощи минимум», – написал президент «БроукБойз».
Латвийский баскетболист Янис Тимма был найден мертвым в Москве в ночь на 17 декабря. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между этажами. Предварительная версия смерти – суицид.
Ранее в этом месяце Тимма развелся с певицей Анной Седоковой.
Янис Тимма покончил с собой. Он только что развелся с Седоковой
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