8

Джордж Карл: «Мы все очень благодарны Леброну, но сейчас ему пора уходить из НБА как игроку»

Известный тренер Джордж Карл дал совет Леброну Джеймсу.

Форварду «Лейкерс» в этом месяце исполнится 40 лет.

«Леброн так много сделал для нашей игры. И мы все благодарны ему за это!

Но сейчас ему пора уходить из НБА как игроку🙏» – написал бывший главный тренер «Денвера» в соцсетях.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джорджа Карла
logoЛейкерс
logoДжордж Карл
logoЛеброн Джеймс
logoДенвер
logoНБА
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Отличный момент для празднования с моими парнями». Майкл Мэлоун вышел на 1-е место по количеству побед в «Денвере»
124 ноября, 07:30
«Гонка за MVP». Никола Йокич, Джейсон Тейтум и Кевин Дюрэнт – в Топ-3 рейтинга НБА
2915 ноября, 15:28
«Гонка за MVP». Энтони Дэвис, Джейсон Тейтум и Никола Йокич – на вершине рейтинга НБА
238 ноября, 14:59
Йокич догонит Леброна? Лука или Шэй? Какой будет «Гонка за MVP» в НБА
925 октября, 19:40
Джон Холлинджер: «Это год может стать лучшим в карьере Энтони Дэвиса»
125 октября, 16:34
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Парма» – «Локомотив-Кубань», ЦСКА примет «Енисей»
13 минут назад
Джейсон Тейтум о платежке «Селтикс»: «Не беспокоюсь об этом. Сейчас наше время, мы должны максимально его использовать»
3сегодня, 12:15
Кендрик Нанн отстранен Евролигой на одну игру и оштрафован на 5 тысяч евро за неуважение к судьям
сегодня, 11:51Видео
Владелец «Рокетс» Фертитта, как ожидается, будет назначен Трампом послом США в Италии
6сегодня, 10:15
«Клипперс» как минимум на 2 недели потеряли Деррика Джонса из-за травмы
3сегодня, 09:59
Марюс Григонис перенесет операцию на спине. Защитник «Пао» не играет с октября
сегодня, 09:01
Гога Битадзе и Айзейя Джо – авторы лучших моментов игрового дня НБА
2сегодня, 08:03Видео
Кубок НБА. 1/4 финала. 37 очков Адетокумбо помогли «Милуоки» пройти «Орландо», «Оклахома» была сильнее «Далласа»
92сегодня, 07:10
Карл-Энтони Таунс: «Я был мальчишкой, когда начинал в «Миннесоте». В «Нью-Йорке» я мужчина»
11сегодня, 06:49
Док Риверс: «Наша цель – не просто попасть в Вегас, мы хотим выиграть турнир»
5сегодня, 05:54
Ко всем новостям
Последние новости
Андреас Пистиолис о матче с «Енисеем»: «ЦСКА необходимо реабилитироваться»
сегодня, 11:37
Дрэймонд Грин о повторении жеста Стефа Карри: «Меня просто выключило в тот момент»
2сегодня, 11:10Видео
Еврокубок. «Клуж» – «Бурк», «Бешикташ» сыграет с «Бахчешехиром» и другие матчи
сегодня, 10:59
Донован Клинган близок к возвращению в состав «Портленда». Новичок пропустил 7 матчей из-за травмы колена
сегодня, 10:46
Пол Пирс об оптимальной команде для Батлера: «Наггетс». Вместе с Йокичем они поднимут трофей, если не попадут на «Селтикс»
7сегодня, 10:09
«Бруклин» не заинтересован в обмене с «Милуоки», так как сам надеется заполучить Янниса Адетокумбо
5сегодня, 09:49
Эй Джей Лоусон и «Торонто» подпишут двусторонний контракт
сегодня, 08:45
В Санкт-Петербурге завершился Форум АСБ 2024
сегодня, 08:31
«Пеликанс» по-прежнему рассчитывают на скидку при продлении Брэндона Ингрэма. Обмен является более вероятным вариантом (Чарания)
8сегодня, 08:29
Чарльз Баркли после упоминания Jay-Z в эфире Inside The NBA: «Сейчас не лучшее время»
1сегодня, 07:44Видео