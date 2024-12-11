Джордж Карл: «Мы все очень благодарны Леброну, но сейчас ему пора уходить из НБА как игроку»
Известный тренер Джордж Карл дал совет Леброну Джеймсу.
Форварду «Лейкерс» в этом месяце исполнится 40 лет.
«Леброн так много сделал для нашей игры. И мы все благодарны ему за это!
Но сейчас ему пора уходить из НБА как игроку🙏» – написал бывший главный тренер «Денвера» в соцсетях.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джорджа Карла
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