Джордж Карл: «Мы все очень благодарны Леброну, но сейчас ему пора уходить из НБА как игроку»

Известный тренер Джордж Карл дал совет Леброну Джеймсу.

Форварду «Лейкерс » в этом месяце исполнится 40 лет.

«Леброн так много сделал для нашей игры. И мы все благодарны ему за это!

Но сейчас ему пора уходить из НБА как игроку🙏» – написал бывший главный тренер «Денвера » в соцсетях.