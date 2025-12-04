Яннис Адетокумбо выбыл на 2-4 недели из-за растяжения икроножной мышцы

Яннис Адетокумбо получил растяжение икроножной мышцы и выбыл 2-4 недели.

У форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо диагностировано растяжение икроножной мышцы правой ноги и, как ожидается, он пропустит от двух до четырех недель. Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

30-летний баскетболист получил повреждения в 1-й четверти матча с «Детройтом». Ранее в этом сезоне Адетокумбо уже пропускал четыре игры из‑за растяжения паховой мышцы.

