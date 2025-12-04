«Монако» официально объявил о подписании контракта с Кори Джозефом
«Монако» официально подписал контракт с Кори Джозефом.
«Монако» официально объявил о подписании контракта с канадским разыгрывающим Кори Джозефом. 34-летним баскетболист пройдет медосмотр 5 декабря, после чего присоединится к команде.
Разыгрывающий с 14‑летним стажем в НБА в прошлом сезоне играл за «Орландо», показывая среднюю статистику: 3,6 очка, 1,5 подбора и 1,5 передачи за 12 минут.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Монако»
