«Монако» официально объявил о подписании контракта с Кори Джозефом

«Монако» официально подписал контракт с Кори Джозефом.

«Монако » официально объявил о подписании контракта с канадским разыгрывающим Кори Джозефом . 34-летним баскетболист пройдет медосмотр 5 декабря, после чего присоединится к команде.

Разыгрывающий с 14‑летним стажем в НБА в прошлом сезоне играл за «Орландо», показывая среднюю статистику: 3,6 очка, 1,5 подбора и 1,5 передачи за 12 минут.