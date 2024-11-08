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«Гонка за MVP». Энтони Дэвис, Джейсон Тейтум и Никола Йокич – на вершине рейтинга НБА

НБА открыла «Гонку за MVP» сезона-2024/25.

На первом месте неожиданно с точки зрения прогнозов оказался центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис. Баскетболист лучше всех провел первые матчи нового чемпионата, определив мощный старт своей команды, но получил травму и уже пропустил одну игру, что, скорее всего, сделает его лидерство непродолжительным. Дэвис лидирует по средней результативности (32,6), но уже уступает по общему количеству очков идущим за ним форварду Джейсону Тейтуму («Бостон») и центровому Николе Йокичу («Денвер»).

Джейсон Тейтум добился показателя 7-2 для своей команды и забрасывает максимальное в карьере количество трехочковых (4,2 за матч) с 36,9% результативности.

Йокич является лидером лиги по среднему количеству подборов и передач за игру. Сербский баскетболист набирает в среднем трипл-дабл (28,8+13,5+11).

Топ-10:

  1. Энтони Дэвис («Лейкерс»);

  2. Джейсон Тейтум («Бостон»);

  3. Никола Йокич («Денвер»);

  4. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»);

  5. Донован Митчелл («Кливленд»);

  6. Кевин Дюрэнт («Финикс»);

  7. Энтони Эдвардс («Миннесота»);

  8. Лука Дончич («Даллас»);

  9. Яннис Адетокумбо («Милуоки»);

  10. Тайриз Макси («Филадельфия»).

Достойны упоминания: Джейлен Брансон («Никс»), Леброн Джеймс («Лейкерс»), Джа Морэнт («Мемфис»), Домантас Сабонис («Сакраменто»), Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoБостон
logoКливленд
logoЛеброн Джеймс
logoДаллас
logoДенвер
logoЛейкерс
logoМемфис
logoМилуоки
logoМиннесота
logoНью-Йорк
logoФиладельфия
logoФиникс
logoСакраменто
logoСан-Антонио
logoНБА
logoКевин Дюрэнт
logoОклахома-Сити
logoЭнтони Дэвис
logoДомантас Сабонис
logoЯннис Адетокумбо
logoНикола Йокич
logoЛука Дончич
logoДжейсон Тейтум
logoДонован Митчелл
logoШэй Гилджес-Александер
logoДжейлен Брансон
logoДжа Морэнт
logoЭнтони Эдвардс
logoТайриз Макси
logoВиктор Вембаньяма
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