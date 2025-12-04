Кевин Дюрэнт после матча с «Сакраменто»: «Мы предпочитаем эффективные броски из-под кольца. Если «краска» открыта, зачем форсировать трехочковые?»

«Хьюстон» набрал 78 очков в «краске» в матче против «Сакраменто».

После победы «Хьюстона» над «Сакраменто» (121:95) форвард «Рокетс» Кевин Дюрэнт разобрал ключевые факторы успеха, главным из которых стало доминирование в «краске», принесшее команде 78 очков.

«Мы лучше двигали мяч, получили много легких очков в быстрых отрывах. Мы предпочитаем эффективные броски из-под кольца… если «краска» открыта, зачем форсировать трехочковые?

Большинство наших дальних бросков возникают после того, как мы сначала вскрываем защиту проходом. Хорошие оборонительные команды стягиваются в «краску» и вынуждают отдавать передачи на периметр», – объяснил Дюрэнт.