  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кевин Дюрэнт после матча с «Сакраменто»: «Мы предпочитаем эффективные броски из-под кольца. Если «краска» открыта, зачем форсировать трехочковые?»
1

Кевин Дюрэнт после матча с «Сакраменто»: «Мы предпочитаем эффективные броски из-под кольца. Если «краска» открыта, зачем форсировать трехочковые?»

«Хьюстон» набрал 78 очков в «краске» в матче против «Сакраменто».

После победы «Хьюстона» над «Сакраменто» (121:95) форвард «Рокетс» Кевин Дюрэнт разобрал ключевые факторы успеха, главным из которых стало доминирование в «краске», принесшее команде 78 очков.

«Мы лучше двигали мяч, получили много легких очков в быстрых отрывах. Мы предпочитаем эффективные броски из-под кольца… если «краска» открыта, зачем форсировать трехочковые?

Большинство наших дальних бросков возникают после того, как мы сначала вскрываем защиту проходом. Хорошие оборонительные команды стягиваются в «краску» и вынуждают отдавать передачи на периметр», – объяснил Дюрэнт.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал «Хьюстона»
logoХьюстон
logoКевин Дюрэнт
logoСакраменто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кеон Эллис провел 20 минут на площадке в матче с «Рокетс» и остался с нулем во всех основных статистических категориях
4 декабря, 06:38Фото
72 очка от Шенгюна, Дюрэнта и Томпсона позволили «Хьюстону» разгромить «Сакраменто»
4 декабря, 06:15Видео
«Хьюстон» планирует подписать двусторонний контрат с Тайлером Смитом
3 декабря, 03:59
Главные новости
Чемпионат Испании. «Баскония» – «Валенсия». Матч в прямом эфире показывает ВидеоСпортс’‘ совместно с ТВ Старт
6 минут назадВидео
Франц Вагнер получил травму колена в матче с «Нью-Йорком» и покинул площадку
8 минут назадВидео
Дрэймонд Грин: «Яннис дал понять, что с него хватит, и вынес это в публичное поле»
38 минут назад
НБА. «Нью-Йорк» играет с «Орландо», «Филадельфия» примет «Лейкерс» и другие матчи
49 минут назад
Ламело Болл пропустит матч с «Денвером» из-за ушиба голеностопа
сегодня, 17:01
Никос Ронгавопулос установил рекорд чемпионата Греции, забросив 12 трехочковых за один матч
сегодня, 16:47
Малик Бизли близок к переходу в «Партизан» (Nova.rs)
сегодня, 16:20
Айзейя Стюарт: «В первые годы в НБА через меня часто заколачивали сверху. Именно те сезоны научили меня чувствовать момент для блок-шота»
сегодня, 15:50
Уилл Ричард: «Четыре года в студенческом баскетболе помогли мне гораздо быстрее адаптироваться к НБА»
сегодня, 15:03
Максим Шарифьянов: «В НБА тренеры – это менеджеры, единицы смогли бы работать в Европе»
сегодня, 14:45
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. Бросок под сирену Серхио Юля принес «Реалу» победу над «Тенерифе», «Баскония» играет с «Валенсией» и другие матчи
1 минуту назадLive
Чемпионат Франции. «Париж» играет с «Сен-Кантеном», «Бурк» взял верх над «Нантером»
3 минуты назадLive
«Партизан» пока далек от того, чтобы найти нового главного тренера
25 минут назад
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» крупно уступил «Фенербахче», «Анадолу Эфес» дома проиграл «Петким Спору» и другие матчи
56 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Тренто», «Венеция» встречается с «Канту» и другие матчи
сегодня, 16:28
Чемпионат Греции. 31 очко Криса Силвы не спасло АЕК от поражения в матче с «Олимпиакосом», 40 очков Ронгавопулоса помогли «Панатинаикосу» разгромить «Паниониос»
сегодня, 16:27
Ростислав Вергун о поражении от «Зенита»: «Очков, набранных некоторыми лидерами, сегодня явно не хватило»
сегодня, 15:28
Александер Секулич после игры с «Уралмашем»: «Большую часть матча мы играли так, как хотели. Но были моменты, которые просто неприемлемы»
сегодня, 15:16
Адриатическая лига. «Клуж» сыграет с «Партизаном», «Цедевита Олимпия» примет «Илирию»
сегодня, 12:25
Брэндон и Рэндольф Чилдрессы стали первой парой сын-отец в истории чемпионата Турции, каждый из которой оформлял трипл-дабл
сегодня, 11:23