Евролига. 25 очков Динуидди не спасли «Баварию» от поражения в игре с «Партизаном», «Реал» на выезде обыграл «Анадолу Эфес»
Сегодня прошли шесть матчей регулярного сезона Евролиги.
Турецкий «Анадолу Эфес» уступил испанскому «Реалу». Сербский «Партизан» обыграл немецкую «Баварию».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 10-4, Панатинаикос Греция – 9-4, Црвена Звезда Сербия – 9-4, Монако – 9-5, Олимпиакос Греция – 8-5, Фенербахче Турция – 8-5, Валенсия Испания – 8-5, Барселона Испания – 8-5, Жальгирис Литва – 8-6, Реал Испания – 8-6, Милан Италия – 7-6, Виртус Италия – 6-7, Дубай ОАЭ – 6-7, Бавария Германия – 5-9, Париж Франция – 5-9, Анадолу Эфес Турция – 5-9, Партизан Сербия – 5-9, Баскония Испания – 4-9, Маккаби Тель-Авив Израиль – 4-10, Виллербан Франция – 3-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
