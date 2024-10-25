Йокич догонит Леброна? Лука или Шэй? Какой будет «Гонка за MVP» в НБА

Битва за наследие.

Мало что служит более эффективным обогревателем для веток комментариев почти любого командного вида спорта, чем индивидуальные награды внутри него. Приз самому ценному игроку регулярного сезона НБА, конечно, не является исключением. Скорее, наоборот – ярким примером. Дебаты о том, кто точно не заслужил, а кого нагло обокрали, не просто бурно существуют в моменте. Многие из них приобретают статус глубоко ретроспективных и перманентно щекочут разум баскетбольных фанатов и обозревателей.

Так было и так будет всегда. Нам лишь остается дождаться итогов забега за статуэткой имени Майкла Джордана очередного сезона и принять наиболее согласующуюся с собственным мнением сторону.

Но контекст данной награды намного шире предсказания победителя и ранжированного списка претендентов. В нем куда больше драматургии, у него куда больше граней. В нем ничуть не меньше личностного, чем статистического.

Давайте же окунемся в начинку самых интересных (и отчасти неочевидных) интриг гонки MVP-24/25.

Сотворит ли кто-то из «старичков» очередное чудо и окажется хотя бы в топ-7?

Леброну, Стефу и КейДи на троих 111 лет. Похоже, они об этом не знают: укорачивают свой отпуск, чтобы собраться в Париже и показать молодым, как куется золото; не вылезают с Матчей Всех Звезд и продолжают делать Ассоциации высокие рейтинги и большие деньги. Доминируют уже не так часто и всеобъемлюще, но налет гениальности все еще позволяет нам причислять их, как минимум, к пятнадцати лучшим игрокам лиги.

Стать претендентом на MVP второй-третьей волны, имея ветеранский статус, достижение солидное, и оно точно добавит очков к пресловутому наследию. Но теперь гонка за данным призом это еще и гонка доступности – получение голосов невозможно, если ты провел меньше 65 матчей. Каждому из них удалось выполнить это требование лишь один раз за последние пять лет. И, кстати, всем оно покорилось в прошлой кампании. Закладываться на повторение довольно наивно, но на то и «чудо» в подзаголовке.

Если же травмы и жесткий лоад-менеджмент не отберут у легенд большее количество игр, чем разрешено регламентом, то самые реальные шансы на ачивку у Дюрэнта. К его звездному «Финиксу» прикрутили недостающую деталь – настоящего (и очень хорошего) разыгрывающего. Теперь жизнь Кевина на паркете станет куда комфортнее. Только скоринг, детка. Элитный трехуровневый скоринг.

Стеф за лето потерял «сплэш-брата» и не дождался полноценной второй звезды, поэтому ему снова придется тащить все нападение «Уорриорс» на своих плечах, спине, да и на всем остальном тоже. А еще «Голден Стейт» разжились на рынке свободных агентов парочкой крутых защитных специалистов, и собираются снова стать командой, ставящей, в первую очередь, на оборону. В последний раз когда Карри тянул в соло атаку зубодробительно защищающихся «Уорриорс», он закончил гонку MVP на третьем месте, а команда закрыла сезон двумя поражениями в плэй-ин подряд. Знаете, его текущее окружение может обеспечить очень похожую картину (включая турнирный исход).

Рассчитывать на Джеймса куда труднее. Его сейчас едва ли можно назвать даже лучшим игроком «Лейкерс» (ага, Энтони Дэвис) и их первой опцией в нападении (ага, снова он). Да и в этой регулярке судьба произведенного на свет им же самим партнера по команде будет волновать его намного больше собственной. Преследовать кинематографичные кадры с сынишкой на паркете – королевское дело. Преследовать фиктивное претендентство на MVP – нет.

Смогут ли лидеры напичканных талантом команд всерьез претендовать на награду?

Голосующие не сильно жалуют игроков с чересчур талантливым окружением. Нет, их перформанс и цифры отмечаются, но очень редко конвертируются хотя бы в попадание в тройку финалистов. Самый показательный пример – «Голден Стэйт» с Карри и Дюрэнтом. Доминирующая команда, крутая личная статистика у обоих. Самая высокая позиция в рейтинге претендентов на статуэтку от этого тандема – пятое место Стефа в 2019-м.

Чтобы тебя всерьез рассматривали как легитимного соискателя этой награды в побеждающей команде с россыпью элитных исполнителей, ты должен значительно выделяться на фоне партнеров. Это, кстати, получилось у Гилджеса-Александера в прошлом сезоне. Получится ли повторить с подматеревшими Холмгреном, Джейленом Уильямсом и остальными – большой открытый вопрос.

Тяжелее всех звезд, относящихся к данной категории, конечно, приходится Тейтуму. Одно из лиц сегодняшней НБА (смиритесь) и лидер (и тут смиритесь) современного Голиафа к моменту становления таковым оброс слишком крутыми тиммейтами и, в частности, слишком крутым Джейленом Брауном. Джейсон определенно более разноплановый и совершенный игрок, чем другой «джей», но между ними точно нет зазора в уровне, который выставлял бы Тейтума в свете безоговорочного тащера «Бостона» номер один в глазах общественности и уважаемого жюри. И это мы еще не копались в остальных именитых внутренностях ротации «Селтикс». В общем, дорогу к реальному контендерству за MVP Тейтуму сможет проложить только выход на еще более высокий уровень. А вдруг проигранная борьба за звание лучшего игрока финала все тому же Брауну спровоцирует таковой?

Обрамленный пачкой чернорабочих и лишенный на полсезона Джулиуса Рэндла Брансон в прошлой регулярке доехал до своего первого Олл-Стара и до пятого места в гонке MVP. К новому сезону стартовая пятерка «Никс» обогатилась одним из лучших центровых лиги (и лучшим бросающим) и двусторонним монстром Микэлом Бриджесом, который только что закончил свою полуторагодичную стажировку в соседних «Нетс» в качестве первой звезды. Теперь стрелочка политического компаса нападения «Нью-Йорка», по идее, должна немного сдвинуться с Брансона в пользу новоприбывших. «хироболлить» Джейсон любит, и он в этом один из лучших во всей Ассоциации. Такой стиль и сделал разговоры о MVP возможными. Сейчас условия другие. Сможет ли он подстроиться под них, не потеряв в яркости и эффективности, которые так необходимы для осязаемой борьбы за звание самого ценного игрока регулярного чемпионата?

Эдвардс готов серьезно побороться?

Многие ждали существенного скачка в уровне игры Энтони еще в прошлом сезоне, но регулярку он провел практически идентичную позапрошлой. Седьмое место в гонке за MVP Эдвардсу подарил, по большей части, успех командный, а не индивидуальный. И только потом случился глубокий заход «Миннесоты» в плей-офф, в котором Энтони показал баскетбол совершенно иного порядка, заставившего нас определять его как топ-10 игрока Ассоциации (ESPN, например, считает, что Эдвардс как раз-таки замыкает эту десятку). Сам он, конечно, не сомневался в данном факте и до сражения в финале конференции.

А еще Энтони стал частью «Дрим Тим» сборной США модернистского разлива и получил бесценный (и первый в своей карьере) победоносный опыт. Также пребывание в парижском баскетбольном лагере Стива Керра стало для него этакими курсами повышения квалификации. Эдвардс не раз делился своими яркими впечатлениями о сосуществовании на тренировках и паркете с живыми легендами и о том, чему он научился у каждой из оных.

Такой пестрый багаж точно поможет реализоваться его еще одному куску потенциала уже в этом сезоне. В сезоне, в котором стартовая пятерка «Вулвс» предстанет в обновленном виде. Джулиус Рэндл, а не Карл-Энтони Таунс теперь является «Робином» Эдвардса. И данная рокировка является еще одним подспорьем для более яркого перформанса Энтони на дистанции регулярки. Рэндл – игрок, мало чем напоминающий Таунса, поэтому у него почти наверняка уйдет какое-то время на адаптацию к системе Финча (и наоборот). Также в лице Карла-Энтони «Миннесота» потеряла элитного шутера. Пытаться восполнить этот аспект с помощью Рэндла – самороскомнадзорство. Куда более разумным путем выглядит накрутка попыток из-за дуги именно Эдвардса (кстати, он грозится чаще двигаться без мяча, вдохновившись наблюдением за Карри во время Олимпиады), что может помочь ему стать не просто неплохим, а надежным снайпером. Все вышеперечисленное возложит на Энтони дополнительную ответственность и расширит диапазон его влияния на команду.

В общем, предпосылок уйма и мы вправе ожидать от Эдвардса первую серьезную погоню за престижной статуэткой.

Яннис будет мстить?

26-летний двукратный MVP лиги закрывает финальную серию 50-очковым перформансом и приносит франшизе первое за полвека чемпионство. Мы дружно начинаем прикидывать, сколько еще кубков ему предстоит поднять над головой и какое их количество обеспечит нам право вознести феномена к лику святых НБА. Но в прекрасного Адетокумбо будущего вмешались травмы (как свои, так и ключевых партнеров), «Бостон» и «Майами». А главным же хайлайтом Янниса всех посттрофейных заходов в плей-офф стала его завирусившаяся речь после вылета в первом раунде от «Хит» о неудачах в спорте.

Сегодня дискурс вокруг грека сменился с «а как его вообще остановить?» на «следующая травма точно лишит его фрикового атлетизма, за счет которого он и вывозит». Баскетбольная общественность будто уже простилась с праймом Адетокумбо, постановив, что два подряд повреждения перед постсезоном – это начало печального тренда, а не неудачное стечение обстоятельств. Разговоры с таким эмоциональным окрасом повлияли на восприятие Янниса как лучшего игрока лиги (спойлер: в этом предостаточно его вины).

И не то чтобы у грека просели цифры – 30 очков, 11 подборов и высочайшие за карьеру 6,5 передачи за игру в прошлом сезоне и примерно такие же линейки в предыдущие три года без MVP. Ну, выдающаяся же статистика. В чем тогда проблема?

Две кампании подряд, по итогу которых Яннис признавался королем регулярки, он сводил нас с ума своими поставленными на поток безжалостными данками через леса рук после того, как проходил всю площадку за три шага в транзишине. Сейчас Адетокумбо делает все то же самое, но болельщиков и экспертов это возбуждает в разы меньше. К его доминированию в «краске» выработалась толерантность, и публика ждет от грека чего-то новенького. Например, все давно ждут, когда Яннис станет хоть сколько-то опасен в позиционном нападении вне трехсекундной зоны в качестве бомбардира и обзаведется, как минимум, стабильным средним броском. Но этого не происходит. Поэтому не происходит и вау-эффекта. А еще теперь у него под боком есть другая суперзвезда – Дэмиан Лиллард. И это, как мы уже выяснили, негативно влияет на MVP-намерения.

Недавно Адетокумбо заявил, что если «Милуоки» не выиграют в этом сезоне чемпионат, он может быть обменян. Такие фразочки серьезно идут вразрез с основным посылом вышеупомянутого спича самого грека. Видимо, в текущих реалиях кампания без титула все же станет для него провалом. И чтобы максимизировать командные и индивидуальные шансы на успех, Яннису нужно стать более многомерной угрозой на чужой половине, чем он также сможет снова обратить на себя пристальный взгляд и гика, и среднестатистического фаната.

Лука наконец заберет?

После сезона новичка словенец прописался в первой символической сборной НБА и в топ-8 гонки MVP. Пять подряд регулярок с 27+/8+/8+ (две последние – с 32-мя и 34-мя очками) на отличной для такого объема и уровня сложности бросков эффективности. Абсурд, но именно эта аномальная стабильность, с которой Дончич выдает одну монструозную кампанию за другой, может стоить ему приза имени Майкла Джордана в этом году.

Мы все слишком привыкли к величию и уникальности Луки. К «мы» относятся и люди, непосредственно отдающие голоса. Дончич настолько избаловал нас своей магией, что мы забыли, что это, вообще-то, все еще магия. И не следует воспринимать ее как должное. Словенец, возможно, первый баскетболист в истории, испытывающий на себе «voter fatigue» («усталость» голосующих от доминирования конкретного игрока и выбор в пользу новых лиц), который еще не выигрывал саму награду. Обычно с этим явлением сталкиваются люди, уже подержавшие в руках статуэтку (так, например, было с Леброном после 2013-го). Обманывает ощущение, будто Лука доминирует целую вечность.

Огромную роль также играет гелиоцентрическая модель нападения «Далласа», инициатором и центром притяжения которой является сам Дончич. Когда словенец на паркете, практически каждое атакующее владение сконцентрировано на нем и его решениях (у Луки второй процент использования в лиге после Эмбиида). Не зря на протяжении всей молодой карьеры чаще всего Дончича сравнивают именно с Джеймсом Харденом, творившим историю этой философии несколькими годами ранее в «Рокетс» (скажите «степ-бэк»).

Почему же это обстоятельство вредно для MVP-притязаний Луки?

Во-первых, это не самый зрелищный способ играть в баскетбол. Пятнадцать-восемнадцать секунд стучания мяча от Дончича, а затем либо проход и скидка на дугу, либо он придумывает бросок себе. И так три четвертых матча (которые, на удивление, складываются менее «побеждающе», чем оставшаяся четверть без словенца – сомнительный показатель «on/off» преследует его на протяжении всей карьеры и не только в регулярке). Согласитесь, звучит и выглядит не очень вдохновенно (но спасибо Дончичу за регулярные сумасшедшие передачи и трик-шоты).

Во-вторых, нет добра без худа – насколько Лука прекрасен с мячом в руках, настолько же он бесполезен без. Когда у обороны соперника получается вынудить его избавиться от мяча в начале владения – у игры становится на одного зрителя больше. Лука обязан научиться (и научиться хотеть) приносить пользу партнерам и без мяча тоже.

Еще одна ахиллесова пята Дончича – защита и желание в ней выкладываться. Лука, пожалуй, самый односторонний из пачки главных претендентов на MVP. Но, справедливости ради, стоит отметить, что в прошлом сезоне словенец начал чаще упираться на своей половине и использовать тучную комплекцию на благо командной обороны.

Оказывается, своей магией Дончич избаловал не только нас, но и себя. И если Лука заинтересован в том, чтобы баскетбольный пузырь посмотрел на него свежим взглядом, ему нужно как можно скорее и бескомпромисснее покинуть зону комфорта. От этого выиграют все, включая его котировки на первую награду MVP.

Неужели опять он?

Вышеупомянутый «voter fatigue» может настигнуть главного амбассадора «Тако Белл» уже по итогам этого сезона. Четыре MVP за пять лет – это траектория самого Леброна Джеймса. Рискнут ли голосующие сравнять сербский феномен с самопровозглашенным королем? Вопрос открытый.

А почему вообще от Йокича не устают и, если и устают, то так медленно? Отсутствие аналогов. НБА уже видела суперзвезд со стилями игры Дончина и Янниса. Привыкнуть к ним не так уж и сложно. А вот привыкнуть к разыгрывающему в теле центрового куда проблематичнее.

Уникальность Йокича еще и множится на баскетбол, в который он склоняет играть «Денвер». С праймовым Николой «Наггетс» не вылезают из топ-5 по ассистам за матч. Все потому, что серб запускает движения мяча, а не замыкает его на себе (в прошлом сезоне у Йокича только 21-й «юзадж»). Не самая распространенная практика у игроков такого уровня.

Помимо визуального впечатления, о величии Николы кричит продвинутая статистика. Вообще он ее король: лидирует в метриках «PER» и «Win Shares/48 минут» в среднем по карьере за всю историю американского баскетбола (оба показателя про победный вклад). Так что Йокич купается в любви как обычных, так и более погруженных созерцателей.

Единственное, за что прилетало Йокичу – его действия в обороне. Но серб удивил и тут: собрался и вот уже несколько лет является плюсовым защитником.

В этом сезоне Йокич почти наверняка сделает все то же самое, что и в предыдущих четырех – выбьет свои будничные 26/11/9 на крутой эффективности и защитит пояса в каждой ключевой продвинутой статистической категории. Снова будет делать всех вокруг себя лучше (например, прокачает сырого Кристиана Брауна, призванного заменить потерянного Кентавиуса). Последнее сейчас особенно актуально, ведь «Наггетс» стали еще слабее.

В общем, свою часть сделки Никола выполнит. И если никто из ранее упомянутых не совершит необходимого для них скачка в качестве, а у лиги хватит энтузиазма на еще одну яркую фиксацию величия Йокича (в это верится с большим трудом), то статуэтка в очередной раз приземлится именно в Колорадо.

* * * Бонусная интрига, которая совсем не интрига: сможет ли Эмбиид провести необходимое количество матчей и будет ли жаловаться на регламент, если когда у него не получится.

Фото: Gettyimages.ru /Harry How, Brian Fluharty, Stacy Revere, Francois Nel, Gregory Shamus, Sam Hodde