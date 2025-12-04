Премьер-лига. Женщины. «Енисей» выиграл у «Энергии»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги прошел один матч.

«Енисей» обыграл «Энергию». Чемпионат России Женщины Премьер-лига Енисей – Энергия – 70:65 (19:15, 14:10, 20:17, 17:23) ЕНИСЕЙ : Родионова (18), Шарова (14), Инкина (10 + 8 подборов). ЭНЕРГИЯ : Розова (14 + 7 подборов), Елисеева (13 + 5 передач), Кузнецова (12), Сиямкина (12). 4 декабря . 15.00 Положение команд : УГМК – 11-0, Динамо Курск – 10-1, Надежда – 8-3, Ника – 7-4, Спарта энд К – 6-4, МБА – 6-5, Динамо Москва – 5-6, Енисей – 4-7, Энергия 2-7, Самара – 2-9, Динамо Новосибирск – 2-9, Нефтяник – 1-9. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.