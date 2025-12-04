0

Премьер-лига. Женщины. «Енисей» выиграл у «Энергии»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги прошел один матч.

«Енисей» обыграл «Энергию».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Енисей – Энергия – 70:65 (19:15, 14:10, 20:17, 17:23)

ЕНИСЕЙ: Родионова (18), Шарова (14), Инкина (10 + 8 подборов).

ЭНЕРГИЯ: Розова (14 + 7 подборов), Елисеева (13 + 5 передач), Кузнецова (12), Сиямкина (12).

4 декабря. 15.00

Положение команд: УГМК – 11-0, Динамо Курск – 10-1, Надежда – 8-3, Ника – 7-4, Спарта энд К – 6-4, МБА – 6-5, Динамо Москва – 5-6, Енисей – 4-7, Энергия 2-7, Самара – 2-9, Динамо Новосибирск – 2-9, Нефтяник – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
