Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» обыграла «Пари НН»
Сегодня прошел один матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
«Бетсити Парма» взяла верх над «Пари Нижний Новгород».
Регулярный чемпионат
Положение команд: УНИКС – 10-2, ЦСКА – 10-2, Локомотив-Кубань – 10-3, Бетсити Парма – 8-5, Зенит – 7-5, МБА-МАИ – 7-5, Уралмаш – 6-6, Енисей – 5-7, Пари Нижний Новгород – 3-10, Автодор – 2-11, Самара – 0-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Виталий Ясеневич
