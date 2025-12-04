Кевин Портер: «Яннис четко дает понять, что хочет остаться именно в «Милуоки»
Разыгрывающий «Милуоки» Кевин Портер прокомментировал слухи об обмене Янниса.
Разыгрывающий «Милуоки» Кевин Портер‑младший, высказался о слухах вокруг возможного обмена Янниса Адетокумбо.
«Что касается Янниса: да, вокруг много лишнего шума – это неизбежно. Но он четко дает понять, что хочет остаться именно в этой команде. Так что мы не беспокоимся из‑за всего этого внешнего шума», – заявил Портер.
Результативная игра Кевина Портера (26 очков) позволила «Бакс» справиться с «Пистонс» без Янниса Адетокумбо
