Кевин Портер: «Яннис четко дает понять, что хочет остаться именно в «Милуоки»

Разыгрывающий «Милуоки» Кевин Портер прокомментировал слухи об обмене Янниса.

Разыгрывающий «Милуоки » Кевин Портер‑младший, высказался о слухах вокруг возможного обмена Янниса Адетокумбо.

«Что касается Янниса: да, вокруг много лишнего шума – это неизбежно. Но он четко дает понять, что хочет остаться именно в этой команде. Так что мы не беспокоимся из‑за всего этого внешнего шума», – заявил Портер.

Результативная игра Кевина Портера (26 очков) позволила «Бакс» справиться с «Пистонс» без Янниса Адетокумбо