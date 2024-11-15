«Гонка за MVP». Никола Йокич, Джейсон Тейтум и Кевин Дюрэнт – в Топ-3 рейтинга НБА
Центровой «Денвера» 3-кратный MVP Никола Йокич вернулся на место во главе гонки, набирая трипл-дабл (29,7+13,7+11,7) в среднем. Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум сохранил 2-ю позицию за счет постоянства. Тейтума ожидает встреча с «Кливлендом» и Донованом Митчеллом на следующей неделе, которая может повлиять на его позицию в гонке. Кевин Дюрэнт лидировал в лиге по очкам в клатче до вылета с травмой икроножной мышцы, «Финикс» проиграл 2 из 3 матчей без форварда в составе.
Топ-10:
Никола Йокич («Денвер», предыдущее место – 3);
Джейсон Тейтум («Бостон», 2);
Кевин Дюрэнт («Финикс», 6);
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 4);
Энтони Дэвис («Лейкерс», 1);
Стеф Карри («Голден Стэйт»);
Яннис Адетокумбо («Милуоки», 9);
Лука Дончич («Даллас», 8);
Донован Митчелл («Кливленд», 5);
Леброн Джеймс («Лейкерс»).
Достойны упоминания: Джейлен Браун («Бостон»), Домантас Сабонис («Сакраменто»), Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»), Энтони Эдвардс («Миннесота», 7), Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк»).
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