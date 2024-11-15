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«Гонка за MVP». Никола Йокич, Джейсон Тейтум и Кевин Дюрэнт – в Топ-3 рейтинга НБА

НБА обновила «Гонку за MVP» сезона-2024/25.

Центровой «Денвера» 3-кратный MVP Никола Йокич вернулся на место во главе гонки, набирая трипл-дабл (29,7+13,7+11,7) в среднем. Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум сохранил 2-ю позицию за счет постоянства. Тейтума ожидает встреча с «Кливлендом» и Донованом Митчеллом на следующей неделе, которая может повлиять на его позицию в гонке. Кевин Дюрэнт лидировал в лиге по очкам в клатче до вылета с травмой икроножной мышцы, «Финикс» проиграл 2 из 3 матчей без форварда в составе.

Топ-10:

  1. Никола Йокич («Денвер», предыдущее место – 3);

  2. Джейсон ТейтумБостон», 2);

  3. Кевин Дюрэнт («Финикс», 6);

  4. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 4);

  5. Энтони Дэвис («Лейкерс», 1);

  6. Стеф Карри («Голден Стэйт»);

  7. Яннис Адетокумбо («Милуоки», 9);

  8. Лука Дончич («Даллас», 8);

  9. Донован Митчелл («Кливленд», 5);

  10. Леброн Джеймс («Лейкерс»).

Достойны упоминания: Джейлен Браун («Бостон»), Домантас Сабонис («Сакраменто»), Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»), Энтони Эдвардс («Миннесота», 7), Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoБостон
logoКливленд
logoЛеброн Джеймс
logoДаллас
logoДенвер
logoГолден Стэйт
logoЛейкерс
logoМилуоки
logoНью-Йорк
logoФиникс
logoСан-Антонио
logoНБА
logoКевин Дюрэнт
logoОклахома-Сити
logoСтефен Карри
logoЭнтони Дэвис
logoДомантас Сабонис
logoЯннис Адетокумбо
logoНикола Йокич
logoЛука Дончич
logoКарл-Энтони Таунс
logoДжейлен Браун
logoДжейсон Тейтум
logoДонован Митчелл
logoШэй Гилджес-Александер
logoЭнтони Эдвардс
logoВиктор Вембаньяма
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