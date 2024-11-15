«Гонка за MVP». Никола Йокич, Джейсон Тейтум и Кевин Дюрэнт – в Топ-3 рейтинга НБА

НБА обновила «Гонку за MVP» сезона-2024/25.

Центровой «Денвера » 3-кратный MVP Никола Йокич вернулся на место во главе гонки, набирая трипл-дабл (29,7+13,7+11,7) в среднем. Форвард «Бостона » Джейсон Тейтум сохранил 2-ю позицию за счет постоянства. Тейтума ожидает встреча с «Кливлендом » и Донованом Митчеллом на следующей неделе, которая может повлиять на его позицию в гонке. Кевин Дюрэнт лидировал в лиге по очкам в клатче до вылета с травмой икроножной мышцы, «Финикс» проиграл 2 из 3 матчей без форварда в составе.

Топ-10:

Никола Йокич («Денвер», предыдущее место – 3); Джейсон Тейтум («Бостон », 2); Кевин Дюрэнт («Финикс», 6); Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 4); Энтони Дэвис («Лейкерс», 1); Стеф Карри («Голден Стэйт»); Яннис Адетокумбо («Милуоки», 9); Лука Дончич («Даллас», 8); Донован Митчелл («Кливленд», 5); Леброн Джеймс («Лейкерс»).

Достойны упоминания: Джейлен Браун («Бостон»), Домантас Сабонис («Сакраменто»), Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»), Энтони Эдвардс («Миннесота», 7), Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк»).