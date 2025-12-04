Кармело Энтони о ситуации с Крисом Полом: «То, как обращаются с легендами нашей игры – это просто ######»
Кармело Энтони резко высказался о ситуации с уходом Криса Пола из «Клипперс».
Бывший суперзвезда НБА Кармело Энтони эмоционально отреагировал на ситуацию с уходом Криса Пола из «Клипперс», обвинив лигу и клубы в неуважительном отношении к легендам игры.
«Знаете, меня все это бесит – такая же хрень творится сейчас с Расселлом [Уэстбруком]. То же самое скоро случится с Демаром Дерозаном, со всеми этими пацанами.
То же самое ждет и ЭйДи [Энтони Дэвиса]. Как только произойдет следующий обмен с ЭйДи – все покатится под откос. Вот что нас ждет.
Печально, что наметилась такая тенденция. Я ее понимаю, но то, как обращаются с легендами нашей игры – это просто ######», – заявил Энтони в своем подкасте 7PM in Brooklyn.
«Только что узнал, что меня отправляют домой». «Клипперс» расстаются с Крисом Полом
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст 7PM in Brooklyn
