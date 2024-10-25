Джон Холлинджер: «Это год может стать лучшим в карьере Энтони Дэвиса»

Джон Холлинджер оптимистично оценивает перспективы Энтони Дэвиса.

«Это не просто переоценка на волне доминирующей первой игры против «Миннесоты». Он без лишней помпы отлично показывает себя в последние несколько месяцев. Был одним из самых продуктивных в предсезонных матчах, когда ветераны обычно плетутся в хвосте, и был среди лучших в олимпийской сборной США, взявшей золото.

Еще до этого он мощно закончил сезон-2023/24 и фантастически провел серию против «Денвера », набирая 27,8 очка с точностью в 67% и 15,6 подбора – лучший показатель в плей-офф. Дэвис, к счастью, полностью задействован на позиции центрового, где он показывает лучшие результаты, пусть он и не любит эту роль.

Здоровье и бросковая точность всегда будут под вопросом, когда мы о нем говорим, но он неплохо начал с этой точки зрения, даже реализовал 1 трехочковый в матче-открытия. Уровень «прорыва» в его отношении очень высок, но 39-летний Леброн Джеймс будет меньше бросать, а других игроков, способных оттянуть игру на себя, не так много. Этот год может стать лучшим в карьере Дэвиса », – заключил автор The Athletic.