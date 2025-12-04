Матч Евролиги «Олимпиакос» – «Фенербахче» отложен из‑за неблагоприятных погодных условий

Из-за непогоды в Пирее перенесен матч Евролиги «Олимпиакос» – «Фенербахче».

Матч 14‑го тура Евролиги между «Олимпиакосом » и «Фенербахче », запланированный на 4 декабря в 22:15 по мск, не состоится в назначенное время.

Причиной стали экстремальные погодные условия в Пирее, вынудившие службу гражданской защиты Греции принять решение о переносе игры.

Евролиге и клубам предстоит согласовать новую дату проведения встречи в условиях крайне плотного календаря двух команд.