Серджо Скариоло: «Нынешний сезон Евролиги – самый конкурентный за все время. Но увеличение количество матчей было ошибкой»

Главный тренер мадридского «Реала» раскритиковал расширенный формат Евролиги.

Перед матчем 14-го тура Евролиги против «Анадолу Эфеса» главный тренер мадридского «Реала » Серджо Скариоло поделился мнением о текущем формате турнира и уровне конкуренции.

«Нынешний сезон Евролиги – самый конкурентный за все время. За последние два года выросло число команд высокого уровня, и это сказывается на игре.

Кроме того, увеличилось количество матчей – на мой взгляд, это было ошибкой. Сейчас все переосмысливают формат: он не позволяет вести обычную повседневную работу с командой.

Мы очень далеки от менталитета НБА, где можно проиграть четыре матча подряд – и это не станет большой проблемой», – заявил Скариоло.