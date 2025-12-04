  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Серджо Скариоло: «Нынешний сезон Евролиги – самый конкурентный за все время. Но увеличение количество матчей было ошибкой»
0

Серджо Скариоло: «Нынешний сезон Евролиги – самый конкурентный за все время. Но увеличение количество матчей было ошибкой»

Главный тренер мадридского «Реала» раскритиковал расширенный формат Евролиги.

Перед матчем 14-го тура Евролиги против «Анадолу Эфеса» главный тренер мадридского «Реала» Серджо Скариоло поделился мнением о текущем формате турнира и уровне конкуренции.

«Нынешний сезон Евролиги – самый конкурентный за все время. За последние два года выросло число команд высокого уровня, и это сказывается на игре.

Кроме того, увеличилось количество матчей – на мой взгляд, это было ошибкой. Сейчас все переосмысливают формат: он не позволяет вести обычную повседневную работу с командой.

Мы очень далеки от менталитета НБА, где можно проиграть четыре матча подряд – и это не станет большой проблемой», – заявил Скариоло.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
logoЕвролига
logoСерджо Скариоло
logoРеал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. 25 очков Динуидди не спасли «Баварию» от поражения в игре с «Партизаном», «Реал» на выезде обыграл «Анадолу Эфес»
4 декабря, 21:49
«Милан» на ближайшее время лишился Усмана Диопа и Нико Мэнниона из-за травм
4 декабря, 10:14
Виктор Хряпа: «Разрыв между Евролигой и НБА сейчас меньше, чем в мое время»
4 декабря, 08:35
Главные новости
Чемпионат Испании. «Баскония» – «Валенсия». Матч в прямом эфире показывает ВидеоСпортс’‘ совместно с ТВ Старт
6 минут назадВидео
Франц Вагнер получил травму колена в матче с «Нью-Йорком» и покинул площадку
8 минут назадВидео
Дрэймонд Грин: «Яннис дал понять, что с него хватит, и вынес это в публичное поле»
38 минут назад
НБА. «Нью-Йорк» играет с «Орландо», «Филадельфия» примет «Лейкерс» и другие матчи
49 минут назад
Ламело Болл пропустит матч с «Денвером» из-за ушиба голеностопа
сегодня, 17:01
Никос Ронгавопулос установил рекорд чемпионата Греции, забросив 12 трехочковых за один матч
сегодня, 16:47
Малик Бизли близок к переходу в «Партизан» (Nova.rs)
сегодня, 16:20
Айзейя Стюарт: «В первые годы в НБА через меня часто заколачивали сверху. Именно те сезоны научили меня чувствовать момент для блок-шота»
сегодня, 15:50
Уилл Ричард: «Четыре года в студенческом баскетболе помогли мне гораздо быстрее адаптироваться к НБА»
сегодня, 15:03
Максим Шарифьянов: «В НБА тренеры – это менеджеры, единицы смогли бы работать в Европе»
сегодня, 14:45
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. Бросок под сирену Серхио Юля принес «Реалу» победу над «Тенерифе», «Баскония» играет с «Валенсией» и другие матчи
1 минуту назадLive
Чемпионат Франции. «Париж» играет с «Сен-Кантеном», «Бурк» взял верх над «Нантером»
3 минуты назадLive
«Партизан» пока далек от того, чтобы найти нового главного тренера
25 минут назад
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» крупно уступил «Фенербахче», «Анадолу Эфес» дома проиграл «Петким Спору» и другие матчи
56 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Тренто», «Венеция» встречается с «Канту» и другие матчи
сегодня, 16:28
Чемпионат Греции. 31 очко Криса Силвы не спасло АЕК от поражения в матче с «Олимпиакосом», 40 очков Ронгавопулоса помогли «Панатинаикосу» разгромить «Паниониос»
сегодня, 16:27
Ростислав Вергун о поражении от «Зенита»: «Очков, набранных некоторыми лидерами, сегодня явно не хватило»
сегодня, 15:28
Александер Секулич после игры с «Уралмашем»: «Большую часть матча мы играли так, как хотели. Но были моменты, которые просто неприемлемы»
сегодня, 15:16
Адриатическая лига. «Клуж» сыграет с «Партизаном», «Цедевита Олимпия» примет «Илирию»
сегодня, 12:25
Брэндон и Рэндольф Чилдрессы стали первой парой сын-отец в истории чемпионата Турции, каждый из которой оформлял трипл-дабл
сегодня, 11:23