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«Отличный момент для празднования с моими парнями». Майкл Мэлоун вышел на 1-е место по количеству побед в «Денвере»

«Наггетс» уверенно победили «Лейкерс» (127:102).

Победа стала 433-й в карьере Майкла Мэлоуна в «Денвере», что вывело его на первое место среди главных тренеров в истории клуба.

Мэлоун опередил Дага Мо, возглавлявшего команду с 1980 по 1990 год. Третье место – за Джорджем Карлом (423).

«Игроки облили меня водой в раздевалке. Мы очень близки. Делим успехи друг друга. Празднуем вместе, потому что мы семья. Мой отец говорил, что жизнь заключается в моментах. И это был отличный момент для празднования с моими парнями.

Самое важное, что поводом для этого стала победа. Над командой, которая хорошо выступает.

Жаль, что мой отец не может присутствовать при этом, но знаю, что он улыбается, глядя на меня», – заключил Мэлоун.

«Денвер» идет с результатом 9-6 в Западной конференции.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
logoДенвер
logoЛейкерс
logoДжордж Карл
logoМайкл Мэлоун
logoНБА
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