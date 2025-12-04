11

Донован Митчелл о проблемах «Кливленда»: «Мы должны играть лучше во всех аспектах»

Лидер «Кливленда» признал, что команде необходимо улучшить игру во всех аспектах.

После разгромного поражения от «Портленда» со счетом 100:122, лидер «Кливленда» Донован Митчелл признал: команде не хватает стабильности в этом сезоне.

«Слово «беспокойство» – пугающее, когда общаешься с журналистами. Я не хочу его использовать. Это расстраивает, но у нас есть пространство для роста. Тем не менее, я не собираюсь сидеть здесь и говорить: «Небо падает, мы в панике».

Мы должны играть лучше. Мы просто должны стать лучше во всех аспектах. У меня нет другого послания, кроме этого», – сказал Митчелл.

«Кавальерс», которые перед сезоном рассматривались как один из фаворитов Восточной конференции, имеют результат 13-10 и занимают лишь 7‑е место.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Cleveland.com
logoКливленд
logoДонован Митчелл
logoПортленд
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 26 очков Портера помогли «Милуоки» справиться с «Детройтом», «Даллас» победил «Майами» и другие результаты
4 декабря, 06:28
43 очка Донована Митчелла помогли «Кливленду» обыграть «Индиану»
2 декабря, 09:49Видео
Джейлон Тайсон о спаде «Кливленда»: «Мы – одна из самых талантливых команд НБА. Но талант сам по себе не приносит чемпионств»
1 декабря, 17:01
Главные новости
Дрэймонд Грин: «Яннис дал понять, что с него хватит, и вынес это в публичное поле»
21 минуту назад
НБА. «Нью-Йорк» играет с «Орландо», «Филадельфия» примет «Лейкерс» и другие матчи
32 минуты назад
Ламело Болл пропустит матч с «Денвером» из-за ушиба голеностопа
51 минуту назад
Никос Ронгавопулос установил рекорд чемпионата Греции, забросив 12 трехочковых за один матч
сегодня, 16:47
Малик Бизли близок к переходу в «Партизан» (Nova.rs)
сегодня, 16:20
Матч чемпионата Испании «Баскония» – «Валенсия» покажет ВидеоСпортс’‘. Трансляция совместно с ТВ Старт начнется в 21:00
сегодня, 16:03Видео
Айзейя Стюарт: «В первые годы в НБА через меня часто заколачивали сверху. Именно те сезоны научили меня чувствовать момент для блок-шота»
сегодня, 15:50
Уилл Ричард: «Четыре года в студенческом баскетболе помогли мне гораздо быстрее адаптироваться к НБА»
сегодня, 15:03
Максим Шарифьянов: «В НБА тренеры – это менеджеры, единицы смогли бы работать в Европе»
сегодня, 14:45
Пэт Спенсер: «Когда тренерский штаб дает такой уровень доверия, выходить на площадку становится легко»
сегодня, 14:07
Ко всем новостям
Последние новости
«Партизан» пока далек от того, чтобы найти нового главного тренера
8 минут назад
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» крупно уступил «Фенербахче», «Анадолу Эфес» дома проиграл «Петким Спору» и другие матчи
39 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Тренто», «Венеция» встречается с «Канту» и другие матчи
сегодня, 16:28
Чемпионат Греции. 31 очко Криса Силвы не спасло АЕК от поражения в матче с «Олимпиакосом», 40 очков Ронгавопулоса помогли «Панатинаикосу» разгромить «Паниониос»
сегодня, 16:27
Чемпионат Франции. «Париж» сыграет с «Сен-Кантеном», «Бурк» принимает «Нантер»
сегодня, 15:51Live
Ростислав Вергун о поражении от «Зенита»: «Очков, набранных некоторыми лидерами, сегодня явно не хватило»
сегодня, 15:28
Александер Секулич после игры с «Уралмашем»: «Большую часть матча мы играли так, как хотели. Но были моменты, которые просто неприемлемы»
сегодня, 15:16
ACB. Бросок под сирену Серхио Юля принес «Реалу» победу над «Тенерифе», «Баскония» сыграет с «Валенсией» и другие матчи
сегодня, 14:35
Адриатическая лига. «Клуж» сыграет с «Партизаном», «Цедевита Олимпия» примет «Илирию»
сегодня, 12:25
Брэндон и Рэндольф Чилдрессы стали первой парой сын-отец в истории чемпионата Турции, каждый из которой оформлял трипл-дабл
сегодня, 11:23