Донован Митчелл о проблемах «Кливленда»: «Мы должны играть лучше во всех аспектах»

Лидер «Кливленда» признал, что команде необходимо улучшить игру во всех аспектах.

После разгромного поражения от «Портленда » со счетом 100:122, лидер «Кливленда » Донован Митчелл признал: команде не хватает стабильности в этом сезоне.

«Слово «беспокойство» – пугающее, когда общаешься с журналистами. Я не хочу его использовать. Это расстраивает, но у нас есть пространство для роста. Тем не менее, я не собираюсь сидеть здесь и говорить: «Небо падает, мы в панике».

Мы должны играть лучше. Мы просто должны стать лучше во всех аспектах. У меня нет другого послания, кроме этого», – сказал Митчелл.

«Кавальерс», которые перед сезоном рассматривались как один из фаворитов Восточной конференции, имеют результат 13-10 и занимают лишь 7‑е место.