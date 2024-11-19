НБА подтвердила заступ у Янниса Адетокумбо в концовке матча против «Хьюстона»
НБА признала ошибку судей в концовке матча «Милуоки» – «Хьюстон».
Согласно официальному отчету лиги о последних двух минутах матча, форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо заступил в аут левой ногой, когда получил передачу от Брука Лорпеса за 20 секунд до конца встречи.
После этого эпизода Адетокумбо передал мяч Дэмиану Лилларду, который стал автором победного попадания (101:100).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
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