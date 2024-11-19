НБА подтвердила заступ у Янниса Адетокумбо в концовке матча против «Хьюстона»

НБА признала ошибку судей в концовке матча «Милуоки» – «Хьюстон».

Согласно официальному отчету лиги о последних двух минутах матча, форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо заступил в аут левой ногой, когда получил передачу от Брука Лорпеса за 20 секунд до конца встречи.

После этого эпизода Адетокумбо передал мяч Дэмиану Лилларду, который стал автором победного попадания (101:100).