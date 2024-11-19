Док Риверс о штрафе: «Это как твоя девушка приходит в плохом наряде и спрашивает: «Что думаешь?» Если ответить честно, у тебя проблемы»
Док Риверс отреагировал на штраф в 25 тысяч долларов со стороны НБА.
Лига оштрафовала главного тренера «Бакс» за обсуждение решающего эпизода матча с «Хорнетс», в котором признанная самими судьями ошибка стоила команде из Милуоки победы.
По словам Риверса, он обязан был вступиться за своего игрока (Яннис Адетокумбо) в сложившейся ситуации.
«Я оказался в сложной ситуации... Посмеялся с кем-то, что это как тот редкий случай, когда твоя девушка приходит в плохом наряде и спрашивает: «Что ты думаешь?» И если ты отвечаешь честно, у тебя будут большие проблемы.
Вот что я думаю по поводу этого штрафа. Все ведь понимают, что я имею в виду, не так ли?» – заявил Риверс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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