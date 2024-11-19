  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Док Риверс о штрафе: «Это как твоя девушка приходит в плохом наряде и спрашивает: «Что думаешь?» Если ответить честно, у тебя проблемы»
4

Док Риверс о штрафе: «Это как твоя девушка приходит в плохом наряде и спрашивает: «Что думаешь?» Если ответить честно, у тебя проблемы»

Док Риверс отреагировал на штраф в 25 тысяч долларов со стороны НБА.

Лига оштрафовала главного тренера «Бакс» за обсуждение решающего эпизода матча с «Хорнетс», в котором признанная самими судьями ошибка стоила команде из Милуоки победы.

По словам Риверса, он обязан был вступиться за своего игрока (Яннис Адетокумбо) в сложившейся ситуации.

«Я оказался в сложной ситуации... Посмеялся с кем-то, что это как тот редкий случай, когда твоя девушка приходит в плохом наряде и спрашивает: «Что ты думаешь?» И если ты отвечаешь честно, у тебя будут большие проблемы.

Вот что я думаю по поводу этого штрафа. Все ведь понимают, что я имею в виду, не так ли?» – заявил Риверс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoДок Риверс
logoМилуоки
logoНБА
штрафы
судьи
logoЯннис Адетокумбо
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА оштрафовала Дока Риверса на 25 тысяч за критику судей. Он обсуждал работу рефери, которые сами признали ошибку
2вчера, 04:31
Док Риверс в ярости: Ламело запутался в ногах, и «Бакс» проиграли из-за судейской ошибки
1817 ноября, 09:40
«Судья не видел эпизод из-за нашего игрока. Нельзя гадать в концовках матчей». Док Риверс обрушился на арбитров с критикой
1417 ноября, 08:20
Отсутствие тренерского «челленджа» у «Милуоки» принесло «Шарлотт» победу в результате штрафных бросков Ламело Болла
717 ноября, 04:33Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Де’Аарон Фокс о ключевом эпизоде матча против «Хоукс» с участием Дэниэлса: «Люблю эти отчеты НБА о судействе»
3 минуты назадВидео
Постер Артема Шлегеля и «мельница» от Ройса Хэмма – лучшие моменты недели Лиги ВТБ
18 минут назадВидео
Стив Керр о 9 из 19 с линии в матче с «Клипперс»: «Нам нужно поработать над этим»
26 минут назад
Паоло Банкеро надеется вернуться в состав «Мэджик» до Рождества
50 минут назад
Кристапс Порзингис начнет тренироваться с фарм-командой «Селтикс»
сегодня, 08:11
Андрей Кириленко: «Уверен в том, что Егор Демин попадет в зеленую комнату на драфте НБА»
7сегодня, 08:03
Единая лига ВТБ на 1-м месте среди топ-лиг по проценту очков, которые набирают местные баскетболисты
сегодня, 07:34
Джулиус Рэндл совершил пробежку перед победным броском в матче с «Финиксом»
16сегодня, 07:26Видео
Док Риверс: «Даже если у Лилларда не идет игра, в решающий момент хочется, чтобы мяч оказался в его руках»
2сегодня, 06:52
Трэй Янг реализовал 1 из 7 с игры, но отдал рекордные для себя в сезоне 19 передач в матче с «Кингз»
4сегодня, 06:39Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Дерозан, Сабонис и Монк близки к возвращению состав «Сакраменто»
3сегодня, 07:02
«Давай домой». Джимми Батлер посмеялся над «Сиксерс» после разгромной победы
10сегодня, 06:29Видео
Чемпионат Италии. «Кремона» уступила «Милану»
вчера, 20:55
Майк Джеймс о Саше Обрадовиче: «Ты превратил ужасную команду с ужасной версией меня в одного из лидеров европейского баскетбола»
1вчера, 20:50
Джимми Батлер вернется в состав «Майами» в матче против «Сиксерс»
2вчера, 20:40
«Денвер» пытался заполучить Луку Дончича в 2018 году через обмен 2-го драфт-пика «Сакраменто»
7вчера, 19:22
Джонатан Мотли продолжит карьеру в G-лиге (Джейк Фишер)
1вчера, 18:30
Йонас Мачюлис стал генменеджером «Литкабелиса»
вчера, 17:59
Капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин: «Пока не обыграли ни один клуб из большой четверки. Однако сезон длинный, в команде нет равнодушных»
2вчера, 17:46
Марио Хезоня: «Нелепо, что до сих пор есть конфликты матчей сборных и клубов»
вчера, 15:33