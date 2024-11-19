Док Риверс о штрафе: «Это как твоя девушка приходит в плохом наряде и спрашивает: «Что думаешь?» Если ответить честно, у тебя проблемы»

Док Риверс отреагировал на штраф в 25 тысяч долларов со стороны НБА.

Лига оштрафовала главного тренера «Бакс» за обсуждение решающего эпизода матча с «Хорнетс», в котором признанная самими судьями ошибка стоила команде из Милуоки победы.

По словам Риверса , он обязан был вступиться за своего игрока (Яннис Адетокумбо ) в сложившейся ситуации.

«Я оказался в сложной ситуации... Посмеялся с кем-то, что это как тот редкий случай, когда твоя девушка приходит в плохом наряде и спрашивает: «Что ты думаешь?» И если ты отвечаешь честно, у тебя будут большие проблемы.

Вот что я думаю по поводу этого штрафа. Все ведь понимают, что я имею в виду, не так ли?» – заявил Риверс.