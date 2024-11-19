Натан Марцион: «Примечательно, насколько больше разговоров о слухах об обмене Янниса, чем об обмене Эмбиида»
Эксперт отметил, что Эмбиид в отличие от Янниса не проявляет преданности команде.
«Поистине примечательно, насколько больше разговоров о слухах об обмене Янниса, чем об обмене Эмбиида.
Яннис выиграл титул в «Милуоки» и постоянно говорит о своей преданности команде и демонстрирует ее. Эмбиид никогда ничего не выигрывал в «Филадельфии» и не проявляет никакой преданности команде», – написал ведущий подкаста Bucks University.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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