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Яннис Адетокумбо заступил в аут после ключевого блок-шота в матче с «Рокетс»

Судьи ошиблись в концовке матча «Бакс» – «Рокетс».

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо заступил в аут после ключевого блок-шота.

После этого эпизода грек передал мяч Дэмиану Лилларду, который стал автором победного попадания.

NBA Memes

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Memes
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