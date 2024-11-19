В НБА тотальный абсурд с судейством. Это очевидно по тому, что происходит на последних минутах

НБА – лига, которой нравится быть абсурдной.

Сегодня ночью Дока Риверса оштрафовали на 25 тысяч долларов за то, что на пресс-конференции после матча с «Шарлотт» он жаловался на действия арбитров в концовке игры. При этом еще до выступления главного тренера главный судья встречи Кертис Блэр признал ошибку – бригада не заметила, что Ламело Болл запутался в собственных ногах, и «Бакс» добились бы пересмотра решения, если бы у них остался челлендж.

«В такие моменты вы находитесь в безвыходном положении, – прокомментировал штраф Риверс. – Вам нужно защищать своих игроков. Хотел бы я, чтобы мы отправляли нашего пресс-атташе делать подобные заявления после матчей. Это безвыходное положение. Я тут посмеялся с кем-то над этой ситуацией. Это такая ситуация, когда ваша девушка подходит к вам в ужасном наряде и спрашивает: «Ну, что ты думаешь?» И если вы дадите правильный ответ, то у вас будут проблемы. Вот что я думаю по поводу этого штрафа».

Еще больше усугубляет это ощущение бреда наличие в НБА практики так называемых отчетов последних двух минут: на следующий день сама лига вывешивает подробный перечень всех судейских решений и нередко подсвечивает их ошибки.

Периодически это вгоняет в отчаяние. Как, например, на этой неделе – когда буквально каждый день мы наслаждаемся интригой финальных секунд и буквально каждый же день нам напоминают (вполне официально), что исход этих самых финальных секунд определила судейская ошибка.

Два дня назад Джейсон Тейтум выиграл матч у «Торонто» трехочковым вполне в стиле Кобе Брайанта – 126:123.

Лига заметила, что он натоптал перед броском – пробежка.

Решающими в матче «Шарлотт» и «Милуоки» стали попытки Ламело Болла с линии – 115:114. Разыгрывающий «Хорнетс» пошел в проход против Янниса и в какой-то момент забыл, как правильно бегать.

Отчет лиги уведомил о том, что данное решение было ошибочным.

Вчера Джулиус Рэндл эффектно забрал победу у «Финикса» трехочковым – 120:117. Все внимание было приковано к сомнительному полету Джоша Окоги, а также к тому, как ловко форвард «волков» справился в этом моменте, если учесть, что ему нужно было идти в правую сторону, а он вообще-то левша.

Согласно послематчевому исследованию НБА, нарушения действительно не было, зато с шагами Рэндл перестарался не хуже Тейтума – пробежка.

Сегодня новая порция эпических концовок с дурно пахнущим фоном.

Дэмиан Лиллард после 5 из 17 с игры взял инициативу в свои руки на последних секундах матча с «Хьюстоном». Остался с Диллоном Бруксом один на один и нашел путь под щит, где изящно извернулся.

К сожалению, всего этого не должно было быть, так как атака «Милуоки» началась с того, что Яннис получил мяч, стоя на линии.

В матче «Сакраменто» и «Атланты» подтвердил свою репутацию лучшего защитника лиги прямо сейчас Дайсон Дэниэлс. В ключевой момент он возник перед Деаароном Фоксом, направляющимся к кольцу, и утащил мяч у него из рук.

Правда, арбитры вышли прямиком из истории о повязке на голове, которая сползла. Ладонь считается частью мяча, но Фокса били чуть ли не в район локтя.

2024 год, повторы в баскетболе появились гораздо раньше, чем в футболе, НБА каждое лето вводит какие-нибудь дополнения к правилам, но у арбитров по-прежнему нет возможности четко отработать даже в тех эпизодах, которые не то что определяют, а непосредственно фиксируют результат.

Можно было бы, конечно, не уделять этому особенного внимания. НБА особо не скрывает, что в первую очередь ориентируется на развлечение. И интригующие концовки каждый день – это отличное шоу, которое заходит, как Дюрэнт – в «Голден Стэйт»: каждый день в канале лиги в замедленной трубе появляется пара роликов с «дикими последними минутами».

В конечном счете ценность победы в игре регулярного чемпионата минимальна. На дистанции 82-матчевого марафона некая несправедливость как будто вообще не стоит того, чтобы беспокоиться. А от эффектного окончания встречи есть хоть какой-то толк – они способствуют шумихе, то есть популяризации и привлекают внимание новых зрителей.

Если бы не эти самые отчеты о последних двух минутах, цель которых, по всей видимости, состоит в том, чтобы преумножить ощущение нелепости происходящего.

Ведь каждая подобная победа сопровождается взрывом эмоций.

«У меня много проблем в жизни. Но недостаток уверенности в себе никогда не был одной из них», – сказал Джейсон Тейтум после броска в стиле Кобе.

«Я побывал во множестве подобных ситуаций. Бросок не идет, но победа близка, и я понимаю, чего команда от меня ждет – необязательно решающих попаданий, но агрессивной игры в нападении. В таких матчах все сводится к тому, кто завершает свои атаки, и сегодня в концовке это делали мы», – напомнил о «Дэйм-тайм» Дэмиан Лиллард.

«Рэндл всегда так делает. Каждый раз, когда мы играли против него в Нью-Йорке, он устраивал нам прожарку. И Финчи отлично его настраивает: «Давай, возьми контроль над игрой, сыграй агрессивнее. И именно так он и сделал сегодня», – порадовался за партнера Энтони Эдвардс.

Ламело Болл вообще так сочно подчеркнул достоинства своей команды на подборе при помощи выражения «no homo», что это обошлось ему в 100 тысяч долларов.

Иными словами как раз реакция самих игроков на эти победы мешает думать о них как о ничего не значащих матчах регулярки. Нет, это эмоционально очень важные моменты сезона, которые останутся и ними, и с их командами надолго. Все, что происходит с нами сегодня – это как раз то, что имеет значение. Присутствуйте, так сказать, в моменте.

И двухминутные отчеты – как единственный и оттого еще более смехотворный инструмент для устранения ошибок судей (вроде как) – все это не просто обесценивают, а превращают в какой-то странный спектакль, где баскетболисты становятся актерами, а не живыми людьми. Если уж арбитры дают играть в последних владениях и фиксируются только грубейшие нарушения (а также падения Болла), то зачем тогда останавливаться на этих моментах постфактум и полностью переписывать суть эпизода, который уже вошел в историю – в портфолио той или иной звезды?

Сегодня Яннис хвалит себя за «винтажную защиту» против «Рокетс», завтра лига ему сообщит, что он победил только благодаря тому, что судьи пропустили заступ.

И вот такой дурдом НБА построила себе сама.

Фото: East News /AP Photo/Morry Gash; Gettyimages.ru /Winslow Townson, Stacy Revere